واصل والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” نهار هذا الأربعاء 23 مارس، سلسلة زيارته التفقدية لمختلف المشاريع التي هي في طور الإنجاز وأخرى تنتظر إعادة بعث أشغالها ودعمها بما يُعجّل باستلامها في أقرب الآجال، لينزل هذه المرّة ببلديات دائرة شرشال مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي “جلول حاج حميش”، رفقة المدراء التنفذيّين المعنيّين بهذه الزيارة، والممثلين لمختلف القطاعات (الصحة، الأشغال العمومية، البناء والتعمير، ديوان الترقية والتسيّير العقاري، السكن، التجهيز، التكوين المهني والتمهين، الشبيبة والرياضة..)، والبداية كانت من قاعة العلاج الشهيد” سلاماني مولود” ببوحسين في سيدي سميان، أين كان في استقباله والوفد المرافق له رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، رئيس بلدية سيدي سميان” مخطار خروبي” ونوابه بالمجلس، إضافة إلى مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشرشال “علي قاسمي”…

قاعة العلاج الشهيد” سلاماني مولود” ببوحسين مغلقة منذ سنوات لأسباب تافهة والوالي يقدّم مهلة 15 يوم لفتح أبوابها للمواطنين

واستمع والي الولاية” أبوبكر الصديق بوستة”، لعرض حول وضعية هذه القاعة المنسية منذ سنوات على لسان مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشرشال “علي قاسمي”، ومدير الصحة والسكان لولاية تيبازة” محمد بورحلة”، منتقدا بقائها مغلقة بداعي التأخر الرهيب في ربطها بشبكتي الكهرباء والغاز، ومقدّما للسلطات المحلية، مسؤولي قطاع الصحة ومصالح سونلغاز، مهلة 15 يوما لتجاوز هذه العراقيل، وفتح القاعة بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية لمنطقة الظل بوحسين، والعمل على توفير كل الظّروف المريحة لعمل الأسرة الطبية بما فيها السكن الوظيفي…

مشروع القرن.. 26 سكن RHP بسيدي سميان بين منح تراخيص البناء الريفي للمواطنين واستغلالها كمقر أمني وبين توزيعها في إطار القضاء على السكن الهش

وتواصلت زيارة الوالي “ابوبكر الصديق بوستة لبلدية سيدي سميان، نزولا بمشروع القرن.. 26 سكن RHP، وبعد استماعه لشروحات مدير السكن لولاية تيبازة حول وضعيتها (كهرباء وغاز)، أمر والي تيبازة بتوزيعها للمواطنين أو منحهم تراخيص وإعانات للبناء الريفي، بحكم طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها، واستغلال هذه البنايات كمقر أمني للدرك الوطني، في ظل افتقاد بلدية سيدي سميان للأمن وحاجة مواطنيها لهذا السلك مثله مثل الحماية المدنية، مقدّما مهلة تفكير لرئيسي الدائرة والبلدية، وإيفاده بقرارهما الأخير حول الموضوع، مرورا بمتوسطة” محمد سمياني”، والتي أعرب فيها عن تذمّره من تماطل مقاولة الإنجاز في مباشرة أشغال ترميم المؤسّسة منذ شهرين، وهو ما كشفته مديرة التجهيز لولاية تيبازة، ما جعل الوالي يطالب ذات المقاول بحمّل كامل المسؤوليات ومباشرة عمله في ظرف أسبوع، أو يُطبّق عليه قانون الصفقات العمومية، داعيا إياه لعدم التحجّج بالأمطار وحركية التلاميذ داخل المؤسّسة.

واختتمت زيارة الوالي إلى سيدي سميان، بالإستماع لعرض حول وضعية الماء الشروب بالمنطقة، تكفل بعرضها مدير قسيمة الري بشرشال “محمد جبرون”، والتي هي حسبه تدريجيا في تحسّن، وانتهاء الأزمة بشكل نهائي سيكون حسبه عبر ربط السكان بمشروع سد كاف الدير بالداموس الذي انطلقت أشغال تحويل مياهه قبل أشهر، فيما كانت هناك تعليمات بالتنقيب عن الينابيع بمشاورة المواطنين، قصد حفر آبار يتم تزويدهم عبرها بهذه المادة الحيوية والتقليص من حدة الأزمة، كما كان هناك عرض حول مشروع تجديد شطر الطريق الولائي رقم 103، والرابط بين مقر البلدية ودوار مازر على مسافة 5.7كلم، من طرف ممثلي مصالح الأشغال العمومية لولاية تيبازة، ملقيا نظرة على مركز البريد وقاعة العلاج، للإطمئنان على ظروف عمل الأسرة الطبية واستقبالها للمرضى.

مرفأ الصّيد البحري.. مطلب ملحّ لدى الصّيادين ببلدية حجرة النص ووالي تيبازة يُطمئن

النّزول بعدها كان ببلدية حجرة النص كثاني محطّة لزيارة والي ولاية تيبازة لبلديات دائرة شرشال، أين كان في استقباله رئيس البلدية” حسان بال” ونوابه بالمجلس، والبداية بعرضٍ لدراسة إنجاز مرفأ للصيد البحري من طرف مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية “احمد تتبيرت”، رفقة مكتب الدراسات، والمطالبة برفع التجميد عن مشروع الإنجاز، والذي يعتبره الصيّادون بحجرة النص مكسبا حقيقيا بالنسبة إليهم، وبعث أشغاله سينهي معاناة هذه الفئة الهشة بالمجتمع، وهو ما جاء على لسانهم في حديث ممثلين عنهم للوالي” أبوبكر الصديق بوستة”، مرورا بعدها بمشروع انجاز مجمع مدرسي بوسط المدينة واقتراح توسيعه في وجود دراسة، وكذا زيارة الأرضية المخصّصة لإنجاز حصّة إضافية من برنامج السّكن المدعّم LPA.

الوالي يأمر بمباشرة أشغال الواجهة البحرية وكذا التهيئة الخارجية لحصة 54 سكن بسيدي غيلاس وتوزيعها في أقرب الآجال

و بسيدي غيلاس استُقبل والي تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” من طرف رئيس البلدية “سمير حمداني” ونوابه بالمجلس، وبحضور اعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، تمٌ تفقّد مشروع حماية الواجهة البحرية والوقوف على اشغاله الجارية بنسبة 85%، تحت إشراف مديرية الأشغال العمومية لولاية تيبازة ومؤسّسة ميدي طرام، أين أبدا الوالي غضبه الشديد من تأخّر أشغاله لمدّة 3 سنوات، ولأسباب تافهة متعلقة بتحويل قنوات الصرف الصحي، موجّها تعليمات صارمة للسلطات المحلية والجهات المعنية بما فيها مصالح الري، بتجاوز كل العراقيل واستئناف الأشغال المتوقفة منذ مدّة، مؤكدا عودته خلال أسبوع لتفقّد مدى استجابتها لتعليماته، كما عاين المقر الجديد لبلدية سيدي غيلاس، ووعد بالدعم لأجل تجهيز بعض مكاتبها، باعتبارها المشكلة التي تؤرّق السلطات المحلية، وحالت دون التحوّل إليها، ونوّه بضرورة تجهيز مصلحتي الحالة المدنية والبيومتري كأولوية، لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف، نزولا بمشروع إنجاز 170 مسكن عمومي إيجاري جنوب المستشفى، مطالبا بالإسراع ببعث أشغالها وتوزيع السكنات لحصة 54 سكن إجتماعي، بعد ربطها بشبكات التهيئة الخارجية VRD.

واستمع أيضا والي الولاية لانشغالات المواطنين ببلدية سيدي غيلاس، خاصة ما تعلق بأزمة السّكن بالنسبة للمغبونين، السوق الجواري المغلق، والطرقات كأولوية لدى أوساط فلاحي منطقة زغبة والقرمود، وبكثير من المعاناة عند سقوط الأمطار، وصولا بعدها لمعاينة قاعة العلاج بدوار “إبويعيشن”، والتي انتهت أشغالها، ولم يبقى فيها سوى التجهيز وجدار الإحاطة لوقف إنجراف التّربة بمحيطها، مع الوقوف أيضا عند انشغالات سكان الحي، أبرزها قنوات الصّرف الصحي، الطرقات والماء الشروب.

إستئناف أشغال تهيئة وتعبيد طريق تالندريوش أعالي شرشال ضرورة ملحّة ومعهد التّكوين المهني والتمهين ببرج الغولة مكسب حقيقي

وتواصلت زيارة والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة”، نزولا بمشروع تهيئة وتعبيد الطريق البلدي الرابط بين شرشال وبلدية مناصر على مسافة 4 كلم، أين استُقبل من طرف رئيس البلدية” خالد عبدي” ونائبه “فيصل عزاز”، إضافة إلى اعضاء فوج الكشافة الإسلامية عبد الحميد ابن باديس يتقدّمهم القائد” عبد القادر سعدي”، ليُقدّم بعدها ممثلو مصالح الأشغال العمومية شروحات حول المشروع، مثله مثل مشروع تهيئة وتعبيد طريق تالندريوش أعالي شرشال في شطرها الثاني، فيما طالب الوالي بالإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية لإعادة بعث أشغالها من جديد.

ووقف كذلك والي تيبازة ببلدية شرشال، على مشروع إنجاز معهد وطني للتكوين المهني والتمهين ببرج الغولة، والذي عرف منذ سنوات تأخّرا رهيبا، إلا أنه أخيرا تجسّد بنسبة كبيرة وبات مكسبا حقيقيا لسكان المنطقة، أين من المنتظر أن يُدشّن في 5 جويلية المقبل احتفالا بعيدي الإستقلال والشباب، على أن تفتح أبوابه للمتربّصين في أقرب الآجال، مثلما أكدته مديرة التكوين المهني والتمهين لولاية تيبازة “زهية حرشوف”، مرورا بعدها بمشروع إنجاز مقر البلدية والوقوف على أشغاله الجارية ضمن برنامج المخطط البلدي للتنمية PCD.

أشغال إنجاز 60 سكن RHP بحي المهام متواصلة ومصالح الOPGI تُطمئن فيما يخص 200 وحدة صيغة LPA بواد الحمام

وكانت لبرامج السكن حصة الأسد من زيارة والي تيبازة لبلديات دائرة شرشال، وقوفا على أشغال إنجاز 60 سكن RHP بحي المهام بشرشال، تحت إشراف مصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري، والتي استأنفت أخيرا أشغالها المتوقفة منذ سنوات طوال، بعد فسخ عقدها مع المقاولة الأولى، والدخول بها لأروقة العدالة بسبب بنائها بإسمنت غير مطابق لمعاييره المطلوبة حسب تصريحات ممثل الOPGI، فيما فيما أبدى الوالي أسفه لما آلت إليه هذه السّكنات جراء توقف أشغالها، مستمعا كذلك لعرض حول باقي البرامج السكنية الإجتماعية (35+18+100)+100RHP بمزرعة مرسلي، نزولا بعدها بموقع إنجاز 200 سكن صيغة الترقوي المدعم LPA بواد الحمام، والذي توقفت أشغاله منذ أزيد من العام، بسبب مشاكل إدارية وتقنية، فيما أكد مدير الOPGI لولاية تيبازة، تجاوز هذه العراقيل واستئناف أشغالها قريبا بعد استدعاء المستفيدين منها لدفع الشطر الأول.

واختُتمت زيارة الوالي” ابوبكر الصديق بوستة” لبلدية شرشال من مشروع إنجاز قاعدة للرياضات المائية بشاطئ القمة الحمراء، تحت إشراف مديرية الشبيبة والرياضة وضمن برنامج (PSD)، صرح رياضي أثنى عليه كثيرا والي الولاية، والذي قاربت أشغاله 85%، مطالبا مدير الشبيبة والرياضة “محمد لمين بختي”، بالسماح أيضا للصيادين باستغلال شاطئها، صرح رياضي هام من شأنه أن يكون مكسبا للجمعيات الرياضية ولشباب المنطقة، ما يستدعي الحفاظ عليه أكثر، والبداية بتوفير عامل الحراسة الليلية والنهارية لضمان سلامة مرافقها من الإعتداء عليها بالتخريب والسّرقة.

سيدعلي هرواس

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