نظّم مكتب النظافة لبلدية حجرة النص نهار هذا الخميس 24 مارس، يوما تحسيسيا لفائدة المواطنين حول مخاطر التسمّمات الغذائية وأعراضها، أسبابها وكيفية الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع مصالح مديريتي التجارة والبيئة لولاية تيبازة، في مبادرة…
نظّم الوفاق الشرشالي للرياضات القتالية بشرشال أمسية هذا الثلاثاء 8 مارس، استعراضا مميّزا في رياضة الجيدو والكيك بوكسينغ، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمرأة، في تظاهرة رياضية كانت على شرف شبلاته الصّغريات والمنخرطات بدورهن بالنادي، وسط…
جدّدت عائلة سعدون بشرشال صبيحة هذا السبت 4 ديسمبر، وقفة ترحمها على…
احتضنت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة ” آسيا جبار” فعاليات ندوة…
أحيت دائرة شرشال مثلها مثل باقي دوائر الوطن نهار هذا الأحد 17…
نظّمت جمعية حصن شرشال الثقافية أمسية هذا السبت 20 مارس، محاضرة تاريخية…
انطلقت صبيحة هذا الاحد 06 مارس، الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة بدار الثقافة و الفنون لولاية تيبازة ” الدكتور احمد عروة” بالقليعة.…
باشرت الأسرة الدينية للمسجد الكبير بشرشال قبل أيام، عملية فرش أرضية المسجد بفراش جديد، والذي تكفّل باقتنائه أحد المنفقين وعلى…