نظّم مكتب النظافة لبلدية حجرة النص نهار هذا الخميس 24 مارس، يوما تحسيسيا لفائدة المواطنين حول مخاطر التسمّمات الغذائية وأعراضها، أسبابها وكيفية الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع مصالح مديريتي التجارة والبيئة لولاية تيبازة، في مبادرة…