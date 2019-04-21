    24 مارس, 2022

    بالتنسيق مع مديريتي التجارة والبيئة لولاية تيبازة: مكتب النظافة لبلدية حجرة النص يُنظّم يوما تحسيسيا حول مخاطر التّسمّمات الغذائية

    نظّم مكتب النظافة لبلدية حجرة النص نهار هذا الخميس 24 مارس، يوما تحسيسيا لفائدة المواطنين حول مخاطر التسمّمات الغذائية وأعراضها،…
    24 مارس, 2022

    سكان الإخوة مرسلي بمسلمون يشتكون الإقصاء والتّهميش ويُطالبون بمشاريع لتنمية المنطقة

    يشتكي سكّان الإخوة مرسلي (منطقة الدعم الريفي) بمسلمون منذ سنوات من الإقصاء والتهميش، بالنظر للظّروف الصّعبة والمزرية التي يعيشونها في…
    24 مارس, 2022

    الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس تتمكّن من استرجاع السيارة المسروقة مساء الأربعاء 24 مارس

    تمكّنت مساء يوم الأربعاء 24 مارس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس من استرجاع السيارة المسروقة من نوع داسيا ستيبواي ترقيم…
    24 مارس, 2022

    بمشاركة عماّل الأشغال العمومية والشّركة الصينية: حملة تشجير واسعة بالمدخل الشّرقي لشرشال تحت إشراف مقاطعة الغابات

    نظّمت مقاطعة الغابات بشرشال صبيحة هذا الخميس 24 مارس، حملة تشجير واسعة على مستوى حواف الطريق السريع بمنطقة واد البلاع،…
    23 مارس, 2022

    فيما أمر بالإسراع في استكمال السّكنات وتوزيعها على المواطنين: والي تيبازة “أبوبكر الصّديق بوستة” ينزل ببلديات دائرة شرشال ويتفقّد مختلف المشاريع

    واصل والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” نهار هذا الأربعاء 23 مارس، سلسلة زيارته التفقدية لمختلف المشاريع التي هي في…
    23 مارس, 2022

    هام/المعنيون بالترحيل في إطار القضاء على السكن الهش ببرج الغولة وعين محمود بشرشال مدعوّون هذا الخميس 24 مارس لاستلام مقرّراتهم بمقر الدائرة

      تدعو مصالح دائرة شرشال المعنيّين بالترحيل في إطار القضاء على السكن الهش RHP ببلدية شرشال، التقرّب من مقر الدائرة…
    23 مارس, 2022

    الإعتداء على شاب بالضرب و سرقة سيارته منتصف ليلة أمس الثلاثاء بالمخرج الغربي لبلدية الداموس

    أقدم منتصف ليلة أمس الثلاثاء في حدود الساعة الثانية عشر و نصف بالمخرج الغربي لبلدية الداموس شخصان مجهولان بالإعتداء على…
    22 مارس, 2022

    قبل أيام عن شهر رمضان المبارك وبعد سرقة كوابلهم الكهربائية: سكّان باكورة في شرشال يُطالبون بالإنارة العمومية

    لا تزال مشكلة الإنارة العمومية مطروحة وبقوة بمدخل حي باكورة في الناحية الشرقية لشرشال، بعد أشهر من سرقة كوابل شبكتهم…

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    لقاءات وحوارات

    لقاءات

      23 سبتمبر, 2019

      مدير الخدمات الجامعية لولاية تيبازة “منصف قليل” لـ”شرشال نيوز”: صب شطري المنحة الجامعية المتأخرين قبل نهاية سبتمبر الجاري

      كشف مدير الخدمات الجامعية لولاية تيبازة، منصف قليل لـ”شرشال نيوز” عن صبّ شطري المنحة الجامعية المتأخرين قبل نهاية شهر سبتمبر…
      17 مارس, 2019

      المدير الولائي لصندوق “كناص” عبد القادر حايك لشرشال نيوز: “وكالتنا بالقليعة تقدّم كل التسهيلات اللازمة للتكفّل بالفئات الخاصة”

      أكّد المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عبد القادر حايك، أنّ مديريته بالقليعة تتولى 7970 معاق على مستوى…
      29 ديسمبر, 2018

      رئيس المجلس الشعبي البلدي للأرهاط “محمد عوالي” لشرشال نيوز: “مشاريع سكنية هامة استفادت منها البلدية و50% منها ستوزّع قريبا فور انتهاء أشغال التهيئة الخارجية”

      صرّح رئيس بلدية الأرهاط محمد عوالي في حواره مع شرشال نيوز هذا الأربعاء 26 ديسمبر فيما يتعلق بموضوع السكن، مؤكّدا…
      22 ديسمبر, 2018

      رئيس بلدية الداموس “خويضر الطاهر” لشرشال نيوز: مشكل التأخر في تسليم 274 مسكن الموجهة لسكان الأحياء القصديرية تمّ حله و الترحيل سيكون خلال الأشهر الأولى لسنة 2019م

      أكد رئيس بلدية الداموس في حواره مع شرشال نيوز هذا الخميس 20 ديسمبر أنّ مشكل التأخر الكبير في تسليم ما…
      8 ديسمبر, 2018

      أكّد لـ ” شرشال نيوز” أنّ الملاعب الجوارية من الأولويات: رئيس بلدية مسلمون سداوي أمحمد  مرتاح لتوفير السكنات ومشاريع أخرى تنموية في إطار الإنجاز

      فتح رئيس بلدية مسلمون السيد سداوي أمحمد  قلبه لـ ” شرشال نيوز ” في حوار أجريناه معه دون موعد سابق،…
      5 ديسمبر, 2018

      رئيس بلدية أحمر العين لـ”شرشال نيوز”: توزيع 160 حاوية و60 سلة مهملات على أحياء وشوارع البلدية وإعادة النظر في مخطط السير قريبا

      كشف رئيس بلدية أحمر العين نور الدين بويزول لـ”شرشال نيوز” عن تخصيص 100 حاوية جديدة لجمع القمامة و60 سلة مهملات…

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