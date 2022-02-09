بلدية شرشال تباشر أشغال إعادة بناء مدرسة “بن مقدّم دزيري” في تيزيرين

9 فبراير, 2022

باشرت بلدية شرشال مؤخّرا أشغال بناء مدرسة “بن مقدم دزيري” في تيزيرين، عبر مقاولة خاصة ستقوم بتجسيد 6 أقسام وسكن وظيفي، مع إمكانية توسيع المشروع، بإضافة أقسام أخرى مثلما أكده رئيس البلدية “خالد عبدي” في تصريحات لشرشال نيوز، والذي عاين قبل أيام ورشة الإنجاز، داعيا القائمين عليها لاحترام الآجال المحدّدة لاستلام المدرسة، والمقدرة ب8 أشهر….

وكانت بلدية شرشال قد قامت بهدم مدرسة “بن مقدم دزيري” قبل أشهر، بعدما فصلت مصالح المراقبة التقنية للبناء CTC في قرار هدمها، لهشاشتها وتهديدها لسلامة وأمن التلاميذ، أين استنجدت في السنوات الأخيرة بالمركز الثقافي المقابل لها بتيزيرين لاحتضان المتمدرسين مؤقّتا، وقامت بنقلهم إلى هناك بالتنسيق مع مفتشية إدارة المدارس الإبتدائية، استجابة لضغط الأولياء آنذاك الرافضين لنظام الدوامين، عبر نقل أبنائهم إلى المدرسة الجارة “مولود ڨاشي”، ليتم الإستقرار على المركز الثقافي كحل أرضى جميع الأطراف، في انتظار إعادة بناء المدرسة، في وقت تتواصل فيه أشغال تجسيد ثلاثة أقسام بمدرسة” زروال اعمر” بالحمدانية من أصل 6، أين يُمنّي الأولياء النفس باستكمالها في أقرب الآجال، ليخفّ الضغط عن هذه المؤسّسة المعروفة باكتظاظ التلاميذ، وحتى تكون ظروف تمدرسهم مريحة أكثر.

سيدعلي. ه‍

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