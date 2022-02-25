23 عائلة من أصل 55 بسيدي غيلاس تستلم مفاتيح سكناتها الجديدة والمقصيون يُجدّدون احتجاجهم

25 فبراير, 2022

استلم المستفيدون من حصة 55 سكن إجتماعي بسيدي غيلاس نهار هذا الخميس 24 فيفري مفاتيح سكناتهم، بمجموع 23 عائلة تحصّلت على مقرراتها للإستفادة من طرف مصالح دائرة شرشال، ومن ثمّ دفع مستحقات ذلك لدى وكالة ديوان الترقية والتسيّير العقاري بوسط المدينة، وتحت إشراف مسؤول الOPGI بشرشال “كريم معلاوي” وعمال المؤسسة، وسط إجراءات تنظيمية محكمة…

فرحة كبيرة خيّمت على أجواء استلام 23 عائلة من أصل 55 بسيدي غيلاس لمقرراتها ومفاتيح سكناتها الجديدة، بعد ثلاث سنوات من الترقّب وانتظار الفصل في ملف ال32 مقصي المتبقية، والتي جدّد ممثلون عنهم الإحتجاج لدى رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، فرحة هنا وحسرة هناك، داعين إياه للتحرّك ورد الإعتبار للمظلومين منهم، بحضور رئيس البلدية” سمير حمداني”، رفقة عضو المجلس الشعبي الولائي “عدنان أقرور”، للنظر في قضيتهم التي لا تزال عالقة، إلا أن رياح هذا اللقاء جرت بما لم يشتهيانه، بعد دخول أحد المقصيّين في مشادات وملاسنات كلامية مع رئيس الدائرة…

في ظل هذه الظّروف غير المستقرة، مع تدخّل مصالح أمن دائرة شرشال، أكد” زين الدين باكلي”، أن ملف المقصيّين من حصة 55 بسيدي غيلاس، يتجاوزه شخصيا، وأن ملفهم بالنسبة إليه قد طُوِي منذ مدّة، بناء على قرارات لجنة الطعون الولائية، مجدّدا تسليمهم لمقررات الإقصاء، في وقت لا يزالون فيه متمسّكون ببصيص أمل رد الإعتبار للمظلومين منهم، حالة إعطاء والي الولاية “أبوبكر الصديق بوستة” الضوء الأخضر لدراسة ملفاتهم، والتحقّق ميدانيا من وضعيتهم السّكنية، إلى حين ذلك يبقى كل شيء وارد.

سيدعلي. ه‍

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