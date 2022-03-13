استجابت وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بشكل عملي، لاستراتيجية المديرية العامة في مجال تحسين ظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا ولاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تخفيف الاجراءات وعصرنة تسيير الآداءات المقمدة لهم، مع الحدّ من تنقلهم غير المجدي إلى هياكل الصندوق.

فمن أجل إبراز جهود القطاع في مجال التكفّل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و احياءً لليوم الوطني لهذه الفئة المصادف ليوم 14 مارس 2022، و تكملة للبرنامج المسطر المتعلّق بالمساعدة الاجتماعية بالمنازل، التي انطلقت يوم 08 مارس وتمتد إلى غاية 14 مارس 2022 للتعريف بخدمة المساعدة الاجتماعية و الترويج للتدابير المنتهجة من قبل الصندوق للتكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. قامت صبيحة هذا الأحد 13 مارس 2022، مسؤولة النشاط الاجتماعية و مسؤولة خلية الاصغاء بزيارات منزلية، أين تمّ تقديم مرتبة مكافحة قرحة الفراش و كذا كراسي متحرّكة لمحتاجيها من هذه الفئة.

وتنقّلت المسؤولتان بوكالة تيبازة لصندوق كناص إلى بلدية بواسماعيل تم تقديم كرسي متحرّك لفائدة سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت في استقبالهما رفقة عائلتها.

أما الوجهة الثانية فكانت إلى السعيدية ببلدية بوهارون حيث زارت ممثلتا الصندوق عائلة معوزّة كانت في أمس الحاجة الى مرتبة مكافحة قرحة الفراش، ما جعلها تستقبل المسؤولتين بفرحة كبيرة ومؤثّرة.

واتّخذت وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، جملة من الاجراءات للتكفّل بذوي الاحتياجات الخاصة تماشيا مع الاستراتيجية الهادفة التي أعدّتها المديرية العامة للصندوق قصد تقديم تسهيلات لهذه الفئة، لاسيما تخصيص ممرات خاصة بالمعاقين ووضع كراسي متحركة على مستوى مداخل كل هياكل الصندوق، مما يسهل عملية ولوجهم إلى نختلف المصالح. وتخصيص شباك لاستقبال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عند الضرورة، كما يجدر التنويه إلى أنّه يتم ايلاء الأولوية في التكفّل بهم عند حضورهم لمراكز الصندوق قصد التقليل من مدة انتظارهم. وكذا فتح مصالح الرقاة الطبية على مستوى هياكل الديوان الوطني لأضعاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، مما يسمح بالتكفّل الفوري بالأجهزة الاصطناعية.

اضافة إلى اجراءات أخرى تهدف إلى التخفيف على هذه الفئة الخاصة من المجتمع التي تحتاج إلى رعاية خاصة

ش.ن

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