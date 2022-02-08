وفاة عامل بنّاء بصعقة كهربائية بحي 69 مسكن في مسلمون ودعوات لتدخل مصالح سونلغاز

8 فبراير, 2022

عاش حي 69 مسكن بمسلمون صبيحة هذا الثلاثاء 8 فيفري حادثة خطيرة ومميتة، اثر تعرّض بناء لصعقة كهربائية، والذي كان بصدد أشغال البناء فوق سطح أحد المنازل هناك، أين كان قريبا من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي، والتي لم ترحمه لحظة قيامه بعملية رفع حديد البناء، ملامسا إياها في حادث أرداه قتيلا…

وحسب مصادر حسنة الإطلاع لشرشال نيوز، فإن الضحية المدعو (م. حميد)، شاب في مقتبل العمر (33 سنة)، كان يشتغل كعامل بنّاء ببناية في طور الإنجاز بحي 69 مسكن في مسلمون، قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة باستعجالات مسلمون، بعد نقله سريعا من طرف عناصر الحماية المدنية.

شبكة كهربائية قريبة جدا من المنازل وأسطحها بحي 69 مسكن في مسلمون، بذكريات سنوات مضت، كانت ولا زالت تترصّد ضحاياها تباعا وككل مرة، رغم مراسلات السلطات المحلية سابقا للجهات المعنية على رأسها مصالح سونلغاز، دون أي تدخّل عاجل يقضي بتحويل الكوابل المميتة عن البيوت، ليبقى الحذر مطلوبا لدى القاطنين هناك، إلى غاية تدارك الوضع وإطلاق مشروع نقل هذه الشبكة بعيدا عن مجمع سكني يتواجد أسفل خط الموت.

سيدعلي. ه‍

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