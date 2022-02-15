يشتكي سكان واد البلاع بشرشال حاليا من التأخر الرهيب في تزويدهم بالماء الشروب عبر شبكة المياه، والتي تمّ تجديد جزء منها على الطريق الوطني رقم 11 مؤخّرا من طرف مؤسّسة “سيال”، بداعي قدمها واهترائها وانكساراتها المتكرّرة، ناهيك عن امتداد البنايات وتوسّعها فوقها، معرقلة عمليات التدخّل لإصلاحها ككل مرّة….

في ظل هذه الظروف، لا يزال سكّان واد البلاع بشرشال، يترقّبون تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، عبر الشبكة الرئيسية منذ ما يقارب الشهرين أو أكثر، مطالبين شركة المياه والتطهير” سيال”، بتجاوز كل العراقيل والإسراع في إنهاء معاناتهم تجاه وضعهم المتأزم، في ظل ازمة عطش حادة ومشروع لم ينهي بعد مشكلتهم في التزوّد بالماء الشروب، مؤكّدين أن تواصل هذا التماطل، سيدفعهم بطريقة أو بأخرى للإحتجاج إلى غاية الإستجابة لمطلبهم المنطقي، وإن كانت ذات المصالح، تعتمد على تزويد بعض العائلات، بصهاريج متنقلة لا تسمن ولا تغني من جوع…

سيدعلي. ه‍

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