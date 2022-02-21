أشرف والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” صبيحة هذا الإثنين 21 فيفري، على تدشين مصلحة الإستعجالات الجديدة بالعيادة المتعدّدة الخدمات “موسى بونكراف” في الحمدانية بشرشال، بعد أشغال تهيئتها من طرف مديرية الصّحة والسّكان لولاية تيبازة، وتجهيزها بمختلف الإمكانيات اللازمة لاستقبال المرضى، والظروف المريحة لطواقمها الطبّية، لتقديم أحسن الخدمات الصحّية للمواطنين بالجهة الشرقية، بالنظر لموقعها الإستراتيجي وبمنطقة ستحتضن مستقبلا مشروع ميناء الوسط بشرشال….

والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصّديق بوستة”، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي” جلول حاج حميش”، استُقبل عند نزوله بالحمدانية في شرشال، من طرف رئيسي الدائرة والبلدية” زين الدين باكلي” و “خالد عبدي” على التوالي، النائب “فيصل عزاز”، مدير الصحة للولاية” محمد بورحلة”، مدير المؤسّسة العمومية للصحة الجوارية بشرشال “علي قاسمي”، مدير المصالح الصحية للمؤسّسة” محمد ديلمي”، قائد كتيبة الدرك الوطني بشرشال، الأسرة الطبية للعيادة، إمام مسجد الحمدانية وكذا ممثلي الإتحاد المحلي للعمّال الجزائريّين UGTA،

وتمّ بالمناسبة التدشين الرسمي لمصلحة الإستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات “موسى بونكراف”، والإستماع لعرض وشروحات حول مرافقها وخدماتها الصّحية، على لسان مدير المؤسّسة العمومية للصحة الجوارية بشرشال” علي قاسمي”، والذي أكّد بدوره على الأهمية البالغة للمصلحة في التُغطية الصّحية للجهة الشرقية للمدينة، مشيرا رفقة مدير الصّحة والسّكان لولاية تيبازة” محمد بورحلة”، إلى الوضعية الكارثية والمهترئة التي كانت عليها سابقا هذه العيادة، من خلال افتقادها لمختلف المرافق الضرورية لتقديم أحسن الخدمات الطبّية، والتي دفعت مرارا وتكرارا طاقمها الطبي آنذاك للإحتجاج، قبل أن يتدخّل مدير الصحة الحالي “محمد بورحلة” بمشروع ردّ الإعتبار لها ولأصحاب المآزر البيضاء، وحرصا منه على توفير مصلحة استعجالية تكون مكسبا لسكّان الحمدانية وطاقمها الطبّي، زيارة تفقّد من خلالها الوالي “أبوبكر الصّديق بوستة”، قاعاتها وأماكن استقبالها للمرضى ومكاتبها المجهزّة، مستمعا لانشغالات أسرتها الطبّية.

هذا وأثنى كثيرا ممثلو الإتحاد المحلي للعمّال الجزائريّين UGTA، على الجهود الكبيرة لمدير الصحة لولاية تيبازة” محمد بورحلة”، وكذا عمّال العيادة المتعدّدة الخدمات “موسى بونكراف”، للخروج بصرح طبّيّ يسمح للطواقم الطبّية أخيرا بالحمدانية، بأداء مهمّتهم النبيلة في أحسن الظّروف، لتُختتم الزيارة بلقاء والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة” مع مواطنين بالحمدانية، مستمعا لانشغالاتهم المتعلقة بعدم استكمال الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وافتقادهم للأمن والإنارة العمومية، مطالبين كذلك بممّهلات على الطريق للتخفيف من سرعة السيّارات وخطورتها تجاه الأطفال والمسنّين، لتبقى مصلحة استعجالات الحمدانية بشرشال، مكسب حقيقي والحفاظ عليه…. مسؤولية الجميع.

سيدعلي هرواس

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