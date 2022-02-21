والي تيبازة يدشّن مصلحة للإستعجالات الطبية ببني ميلك ويضع حيّز الخدمة شبكة المياه الشروب لصالح دواري غزلية وشولة

21 فبراير, 2022

أشرف صبيحة هذا الإثنين 21 فيفري والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة من بلدية بني ميلك رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش و مديري الموارد المائية و الصحة على إعطاء اشارة انطلاق إستغلال شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب بدوار غزلية و شولة لفائدة 4500 ساكن، كما وضع حجر الأساس لوحدة الإستعجالات الطبية  ببني ميلك.

بداية الزيارة كانت من دوار غزلية ببلدية بني ميلك و كان في استقبال الوالي و الوفد المرافق له كل من رئيس دائرة الداموس محمد بوقة و رئيس المجلس الشعبي البلدي شريف محمد و مدير الموارد المائية بن بادي علي و مدير شركة سيال بتيبازة محمد حيمران ، أين اطلع أبو بكر الصديق بوستة على البطاقة الفنية الخاصة بمشروع تزويد دوار غزلية و شولة و بني ميلك مركز بالمياه الصالحة للشرب لفائدة 4500 ساكن و بسعة تخزين 250 متر مكعب و بشبكة قنوات تمتد على طول 8500 متر و بتكلفة مالية فاقت 7.5 مليار سنتيم ، بالإضافة لتهيئة ثلاث منابع للمياه بكل من دوار بني عمار و دوار سيدي يعقوب و دوار غزلية .

و ليقوم بعدها والي تيبازة بإعطاء إشارة انطلاق استغلال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لكل من دوار غزلية و شولة و بني ميلك مركز ، و العينة كانت من احدى المنازل بدوار شولة أين استفادت العائلات بالربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بعد معاناة الجفاف لعدة سنوات .

مباشرة بعدها توجه والي تيبازة للقاعة الجوارية المتعددة الخدمات ببني ميلك مركز و كان في استقباله مدير الصحة والسكان لولاية تيبازة محمد بورحلة ، أين قام بتدشين مصلحة الإستعجالات الطبية الجديدة بعد عمليات الترميم لعدة أجزاء من القاعة ، و ليستفيد سكان المنطقة من قاعة للإستعجالات الطبية تظم عدة مرافق على غرار الكشف و المتابعة و قاعة الصدمات وطب الأسنان و السكانير … ، حيث قام الوالي بجولة داخل أروقة المصلحة و معاينة الأجهزة الطبية و الطاقم العامل بها .

عبد الرحمن طالب

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