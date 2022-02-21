أشرف صبيحة هذا الإثنين 21 فيفري والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة من بلدية بني ميلك رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش و مديري الموارد المائية و الصحة على إعطاء اشارة انطلاق إستغلال شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب بدوار غزلية و شولة لفائدة 4500 ساكن، كما وضع حجر الأساس لوحدة الإستعجالات الطبية ببني ميلك.

بداية الزيارة كانت من دوار غزلية ببلدية بني ميلك و كان في استقبال الوالي و الوفد المرافق له كل من رئيس دائرة الداموس محمد بوقة و رئيس المجلس الشعبي البلدي شريف محمد و مدير الموارد المائية بن بادي علي و مدير شركة سيال بتيبازة محمد حيمران ، أين اطلع أبو بكر الصديق بوستة على البطاقة الفنية الخاصة بمشروع تزويد دوار غزلية و شولة و بني ميلك مركز بالمياه الصالحة للشرب لفائدة 4500 ساكن و بسعة تخزين 250 متر مكعب و بشبكة قنوات تمتد على طول 8500 متر و بتكلفة مالية فاقت 7.5 مليار سنتيم ، بالإضافة لتهيئة ثلاث منابع للمياه بكل من دوار بني عمار و دوار سيدي يعقوب و دوار غزلية .

و ليقوم بعدها والي تيبازة بإعطاء إشارة انطلاق استغلال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لكل من دوار غزلية و شولة و بني ميلك مركز ، و العينة كانت من احدى المنازل بدوار شولة أين استفادت العائلات بالربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بعد معاناة الجفاف لعدة سنوات .

مباشرة بعدها توجه والي تيبازة للقاعة الجوارية المتعددة الخدمات ببني ميلك مركز و كان في استقباله مدير الصحة والسكان لولاية تيبازة محمد بورحلة ، أين قام بتدشين مصلحة الإستعجالات الطبية الجديدة بعد عمليات الترميم لعدة أجزاء من القاعة ، و ليستفيد سكان المنطقة من قاعة للإستعجالات الطبية تظم عدة مرافق على غرار الكشف و المتابعة و قاعة الصدمات وطب الأسنان و السكانير … ، حيث قام الوالي بجولة داخل أروقة المصلحة و معاينة الأجهزة الطبية و الطاقم العامل بها .

عبد الرحمن طالب

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