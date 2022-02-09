واصل والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” نهار هذا الأربعاء 9 فيفري، سلسلة خرجاته الميدانية لمختلف بلديات دوائر الولاية، فبعد الداموس وڨوراية، نزل في زيارة تفقّدية لمختلف المشاريع ببلديات دائرة حجوط، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي “جلول حاج حميش”، وكذا مختلف المدراء التنفذيّين المعنيّين بالزيارة عن مختلف القطاعات، على غرار الأشغال العمومية، الموارد المائية، التجهيز، الإدارة المحلية، الرياضة، سيال، سونلغاز…

زيارة والي ولاية تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة لبلديات دائرة حجوط، استهلها من منطقة النشاطات المسيّرة من طرف المؤسّسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) ببلدية حجوط، أين كان في استقباله رئيسي دائرة وبلدية حجوط “بلميلود عبد النبي” و “مازوني امحمد ياسين” على التوالي، رفقة مسؤولي هذه المؤسّسة الهامة بالمنطقة، والذين استعرضوا أبرز نشاطاتها مع التركيز على صداقتها للبيئة (المنطقة حيز الخدمة)، مرورا بالملعب البلدي لحجوط، أين إلتقى والي الولاية مدرّب لاعبي الإتحاد المحلي والمدربّ”بوصبيعة عبد النور”، هذا الأخير أبدى سعادته البالغة بهذه الزيارة، واعتبرها فرصة لطرح ابرز انشغالات الفريق، خاصة ما تعلّق بالأزمة المالية التي تعصف بالنادي منذ عامين أو أكثر، بغض النظر عن عدم تهيئة غرف تبديل الملابس، والتماطل في إصلاح الإنارة العمومية، ما جعل الوالي “أبوبكر الصديق بوستة”، يسدي تعليمات بتعيين خبير والعمل على اصلاح مصابيح الإنارة للملعب، وإطلاق أشغال تهيئة المرافق الضرورية لهذا الصّرح الرياضي.

هذا وتمّ بالمناسبة تكريم والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي” جلول حاج حميش”، من طرف نادي إتحاد حجوط.. مدرّب ولاعبين، داعين إياهما كسلطات ولائية، لدعمهم والوقوف إلى جانبهم خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات صعبة، يسعى من خلالها أشبال “عبد النور بوصبيعة” إلى تمثيل ولاية تيبازة أحسن تمثيل، وهو ما وعدا به في المستقبل القريب.

النزول بعدها كان بمشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بين دوار بويغسان والزاوية على مسافة 1 كلم (PSD منطقة الظل)، وهو مشروع متوقف بسبب اعتراض أحد الفلاحين، بداعي عرقلة الزفت لآلاته الفلاحية وغيرها، هذا الأخير اصطدم بصرامة الوالي “أبوبكر الصديق بوستة” تجاه كل من يعرقل مشاريع التنمية المحلية لفائدة المواطنين، داعيا مقاولة الإنجاز لمباشرة أشغالها خلال الساعات المقبلة، ومن ثم النظر في الإجراءات القانونية التي ستُتخذ تجاه المعني، والمدعو بدوره لإثبات ملكيته للمساحة المعنية بالمشروع، حدث استغله كذلك المواطنون المقهورون بدوار بويغسان في حجوط، لطرح جملة من الإنشغالات، أبرزها شبكة الماء الشروب التي اختلطت بالمياه القذرة، إضافة إلى تسوية وضعية البنايات في إطار قانون 15/08.

زيارة والي تيبازة لبلديات دائرة حجوط نزولا ببلدية مراد، أين كان في استقباله السلطات المحلية على رأسها رئيس البلدية “طهيبي محمد”، والبداية كانت بتفقّد مشروع تهيئة وتعبيد المسلك المؤدّي إلى دوّار كرمان (PCD)، أين تقدر نسبة أشغاله ب50%، في انتظار وضع شبكته للإنارة العمومية حيّز الخدمة، مرورا بمشروع إنجاز 88 سكن ترقوي مدعم LPA (نسبة أشغاله 70%)، كما زار الوالي والوفد المرافق له، الموقع المقترح لإنجاز منطقة النشاطات بأولاد الزين (منطقة الظل)، لتُختتم الزيارة من مشروع صيانة الطريق البلدي رقم 02 الرابط بين دوّار عنان وقاسمية على مسافة 2.3 كلم (PSD) منطقة ظل-نسبة الأشغال 80%، أين استمع بالمناسبة والي تيبازة لانشغالات المواطنين، موجّها تعليماته للمدراء التنفذيّين، بالعمل على تجاوز العراقيل التي تحول دون استكمال المشاريع أو إنهائها في آجالها المحدّدة.

سيدعلي هرواس

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