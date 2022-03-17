تسبّبت الرياح القويّة التي عرفتها مؤخّرا ولاية تيبازة في خسائر متنوّعة وبالجملة لدى الكثيرين، بالنظر لسرعتها التي فاقت ال90 كلم/سا، خاصة بالنسبة للبيوت البلاستيكية لدى أوساط الفلاحين، وكذا تأثّر الأحيُط والجدران بمختلف الأحياء والدّواوير وغيرها من الخسائر…

وفي دورية لمصالح مقاطعة الغابات لدائرة حجوط بمنطقة بلحاج ببلدية مراد، اكتشفت هلاك 35 رأس غنم وماعز كانت مختبئة وراء أحد الجدران، أين سقط عليها هذا الأخير متأثرا بالسّرعة والقوة الكبيرة لهبوب الرياح، وسط تأثر وحزن كبيرين لدى أفراد العائلة التي تمتلك هذه الرؤوس من الأغنام، في حادثة أكدت قوة الرياح التي لم تشهدها ولاية تيبازة منذ مدّة طويلة.

سيدعلي. ه‍

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