كشف رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي” في تصريحات جديدة لشرشال نيوز صبيحة هذا الأربعاء 16 مارس، عن ترحيل 69 عائلة في إطار القضاء على السّكن الهش RHP، وذلك بداية من الإثنين المقبل 21 مارس، يأتي هذا بعد انتظار وترقّب طويلين لدى المغبونين منهم، والقاطنين بأكواخ فيها من الظروف المزرية ما فيها…

وأكّد “زين الدين باكلي” شروع مصالحه في ترحيل 69 عائلة تقطن بالأكواخ الهشة وكذا الأقبية والمحلات، مساسا بمختلف الأحياء المعروفة ببلدية شرشال،( بولحروز، برج الغولة، سكّان حي عين محمود، وسط المدينة…)، في عملية ستسخّر لها مختلف الإمكانيات المادّية والبشرية لإنجاحها، لتنتهي حسبه بعدها بالقضاء على الحي الهش بالديانسي كآخر مرحلة، عائلات ستطلّق ظروفها المزرية بترحيلها أخيرا إلى سكنات لائقة، على أن تتبعها عملية هدم بالنسبة للأكواخ والبيوت القصديرية، وكذا استرجاع مفاتيح المحلات والأقبية المعنية.

وطمئن كذلك باقي المستفيدين من أصحاب “السوسيال”، والذين دفعوا مستحقات مفاتيحهم لدى مصالح الOPGI، منذ ما يقارب الأربعة أشهر دون استلامها، مؤكّدا أن عملية الإسكان ستتواصل مع جاهزية البنايات بحي 648 بسيدي امحمد لمغيث تباعا، والتي لا تزال بها أشغال تهيئة وتجهيز مرافقها، منوها بدخولهم إليها قبل رمضان المبارك أو مع حلول الشهر الفضيل.

سيدعلي. ه‍

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