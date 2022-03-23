تدعو مصالح دائرة شرشال المعنيّين بالترحيل في إطار القضاء على السكن الهش RHP ببلدية شرشال، التقرّب من مقر الدائرة نهار هذا الخميس 24 مارس بداية من الساعة ال9:00 صباحا، وذلك لاستلام ورقة الطريق التي يدفعون بها مستحقات مفاتيح سكناتهم الجديدة، لدى مصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI…

عملية تخصّ كمرحلة أولى القاطنين فقط بحي عين محمود المقابل لمقر الدائرة، وكذا سكان البنايات الهشة أعالي برج الغولة (حي 17 أكتوبر 1961)، فيما دعا الأمين العام للدائرة “محمد جعفري”، المعنيّين لتجهيز كذلك أغراضهم تحسبا لعملية يتخلّلها هدم للأكواخ، مؤكّدا استدعاء المستفيدين بباقي الأحياء من أصل 69 عائلة خلال الأيام المقبلة، لإعلامهم بتاريخ ترحيلهم إلى سكنات 648 بسيدي امحمد لمغيث، فألف مبروك للمستفيدين.

سيدعلي. ه‍

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