وافق والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” على استغلال غابة بيدال بسيدي غيلاس (سي أورمضان)، بعد امضائه نهار هذا الثلاثاء 8 فيفري، على قرار الترخيص بتهيئة هذه المنطقة الغابية في إطار الترفيه والإستجمام…..

غابة سي أورمضان (بيدال) الواقعة بمخرج بلدية سيدي غيلاس، تتربع على مساحة قدرها 13 هكتار، استفاد من حق استغلالها مجمع ألتكس Altex Groupe، ولمدّة 20 سنة قابلة للتجديد، مشروع هام سيعطي حسب مصالح محافظة الغابات لولاية تيبازة، ديناميكية إقتصادية وقيمة مضافة للمنطقة، بفضل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي سيوفّرها هذا المشروع للشباب، أين ستنطلق أشغاله في القريب العاجل، عبر تهيئة الغابة وتزويدها بمختلف الهياكل الترفيهية، والمصنوعة كلّها من الخشب دون استعمالٍ للإسمنت المسلح.

هذا وقام محافظ الغابات لولاية تيبازة “بلعايب” نهار هذا الأربعاء 9 فيفري، بتسليم قرار الترخيص باستغلال غابة بيدال بسيدي غيلاس لمسيّير مجمع Altex Groupe “عبد اللطيف حمامدة”، والذي سيباشر اشغاله خلال الساعات المقبلة، ضمن مشروع تعتبره مصالح الغابات مكسبا بيئيا واقتصاديا لسكان سيدي غيلاس والولاية.

سيدعلي. ه‍

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