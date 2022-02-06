أسفرت نتائج الإنتخابات الجزئية لمجلس الأمة عن ولاية تيبازة تحت إشراف قضاة سهروا على العملية على مستوى مكتبي تصويت عن فوز نائب رئيس بلدية فوكة هبري عزالدين عن حزب الأرندي بـ 297 صوت من جملة 499 منتخب يمثلون المجالس البلدية و الولائية ، صوت منهم 400 منتخب على المترشحين الست، فيما تمثلت باقي الأصوات بين ملغاة و غيابات عن التصويت .

و لم يحقق حفاف مصطفى من حزب الأفلان سوى 60 صوتا ، يليه بلجيلالي أحمد عن حزب التكتل بـ 30صوتا ، عزاز فيصل عن حزب المستقبل بـ 07 أصوات ، إقدلان بلقاسم عن حركة الإنفتاح بـ 04 أصوات و معزوزي محمد لامين عن التكتل بصوتين 02 فقط

م ن

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