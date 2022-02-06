نائب رئيس بلدية فوكة هبري عزالدين يفوز بمقعد مجلس الأمة عن ولاية تيبازة

6 فبراير, 2022

أسفرت نتائج الإنتخابات الجزئية لمجلس الأمة عن ولاية تيبازة تحت إشراف قضاة سهروا على العملية على مستوى مكتبي تصويت عن فوز نائب رئيس بلدية فوكة هبري عزالدين عن حزب الأرندي بـ 297 صوت من جملة 499 منتخب يمثلون المجالس البلدية و الولائية ، صوت منهم 400 منتخب على المترشحين الست، فيما تمثلت باقي الأصوات بين ملغاة و غيابات عن التصويت .
و لم يحقق حفاف مصطفى من حزب الأفلان سوى 60 صوتا ، يليه بلجيلالي أحمد عن حزب التكتل بـ 30صوتا ، عزاز فيصل عن حزب المستقبل بـ 07 أصوات ، إقدلان بلقاسم عن حركة الإنفتاح بـ 04 أصوات و معزوزي محمد لامين عن التكتل بصوتين 02 فقط

م ن

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