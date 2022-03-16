نظّم عمّال وموظّفات المتحف العمومي الوطني بشرشال أمسية هذا الأربعاء 16 مارس، حفل تكريم على شرف المديرة السابقة للمتحف “حمزة عطيف نجوى”، وسط أجواء مميّزة خيّمت عليها الفرحة والسّرور، وتوافقت مع عشية عيد ميلادها 17 مارس، في وقفة ثناء وشكر للجهود التي بذلتها طيلة سنوات بهذه القلعة الأثرية، ولم تكسب فيها إلا الودّ والإحترام والتقدير لزميلاتها وزملائها بالمتحف، فاستحقت أن تُفاجئ بتكريم خاص، جعلها تذرف دموع الإشتياق لهن بالمناسبة، خاصة بعد تحوّلها قبل عامٍ كأستاذة بحث بالمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بتيبازة…

وعبّرت المديرة السابقة للمتحف العمومي الوطني بشرشال عن سعادتها البالغة بهذا التكريم المفاجئ، والذي جاء بأيادٍ اشتاقت للعمل و. تبادل أطراف الحديث معها، وتذكيرها بأنّها قد تركت بمغادرتها إلى تيبازة فراغا كبيرا لدى أوساط زميلاتها، واللّواتي تذكّرنها باحتفالية رمزية فيها من معاني الوفاء والإحترام الذي يكنّونه لها ما فيها، بذكريات سنوات جمعتهن العديد من المبادرات والأنشطة التي أشركن فيها التلاميذ والأطفال، إحياءً لمختلف المناسبات والأيام الوطنية، وكذا التّعريف بالمواقع الأثرية للعاصمة القيصرية شرشال، وقفةٌ تكريم حضرها المدير الحالي للمتحف العموني الوطني بشرشال” عاشور بشور” رفقة إطاراته بالمتحف، إضافة إلى زوجها مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بتيبازة البروفيسور “محمد شريف حمزة”، داعين لها بالتوفيق والمزيد من النجاحات، خدمة للوطن ولقطاع الثقافة بولاية تيبازة.

سيدعلي. ه‍

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