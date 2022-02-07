مهزلة تحت أنظار المواطنين بشرشال: مؤسّسة EPIC تيبازة ترقّع طريق قاعة العلاج “أحمد حبوش” بالتّراب والحصى

7 فبراير, 2022

لا تزال طريق قاعة العلاج “احمد حبوش” وسط مدينة شرشال بحاجة إلى إسعاف!، بعد حفر جزء منها بداعي تهيئتها منذ ما يقارب الشهر من طرف مصالح مؤسّسة EPIC لصيانة الطرقات وتهيئة الحدائق وصيانة الإنارة العمومية لولاية تيبازة، دون أي تدخّل عاجل يقضي بتزفيت ما تمّ حفره سابقا، وبشارع معروف بالحركية النوعية للمواطنين…

مهزلة حقيقية بأتم ما تحمله الكلمة من معاني، أبطالها عمال مؤسّسة EPIC، أين تدخلوا صبيحة هذا الإثنين 7 فيفري، مُرقعين هذه الحُفرة بالتُراب والحصى، وتحت أنظار سكّان مدينة شرشال، الذين عبّروا عن سخطهم وتذمّرهم الشديد تجاه سياسة البريكولاج المنتهجة من طرف ذات المصالح، يأتي هذا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع خيّم عليها الترقّب وانتظار تزفيت ما أسموه بمشروع القرن، بعدما استنجدوا بالصخور وأجزاء من الزفت لتسهيل مرور أصحاب السيارات خاصة الصغيرة منها، مشاهد مؤسفة رصدناها من عملية ترقيعها، والتي فاحت منها رائحة البريكولاج بشعار “خاطيني”، داعين السلطات المحلية للتدخّل بما يعيد الطريق إلى ما كانت عليه.

سيدعلي. ه‍

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