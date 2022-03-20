من بينهم إبن بلدية الداموس العريف المتعاقد “طارب إلياس”: استشهاد 3 عسكريّين بمنطقة تيمياوين بعد اشتباك مع مجموعة إرهابية

من بينهم إبن بلدية الداموس العريف المتعاقد “طارب إلياس”: استشهاد 3 عسكريّين بمنطقة تيمياوين بعد اشتباك مع مجموعة إرهابية

استشهد نهار هذا الأحد 20 مارس (3) عسكريّين حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وذلك على اثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مخطار بإقليم الناحية العسكرية السادسة….

ويتعلق الأمر بابن بلدية الداموس العريف المتعاقد “طارب إلياس”، وكذا الملازم العامل” إخلف رضا” و العريف المتعاقد “علي عبد القادر هواري” رحمهم الله.

وبهذا المصاب الجلل تتقدّم أسرة شرشال نيوز بخالص تعازيها لعائلات الشهداء من أبناء الجيش الوطني الشعبي، راجية من المولى عز وجل أن يتغمّدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيدعلي. ه‍

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