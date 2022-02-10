مع بداية عملية إسكان المستفيدين من حصة 648 سكن بشرشال، تتواجد فكرة ربط هذه الوحدات السكنية بالطريق الإجتنابي شرشال- سيدي غيلاس على طاولة رئيس الدائرة “زين الدين باكلي”، كمقترح هام طرحه على والي ولاية تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة” عند زيارته الأخيرة، والتي أشرف خلالها على وضع حيّز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي بدوار بلعسكر غرب المدينة…

مقترح من المنتظر أن يعاد طرحه على والي الولاية خلال زيارته المرتقبة لبلديات دائرة شرشال بناء على طلبه شخصيا، بالنظر لأهميته في ربط سكنات 648 بهذا الشريان الحيوي، والذي لا يبعد عنها سوى امتار معدودات، والعمل على دراسة كل الجوانب المتعلقة بتجسيد طريق ستفك العزلة بدورها عن احياء سيدي امحمد لمغيث بالدرجة الأولى، وكذا ربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق السريع عبر حي المهام، كما يعتبر هذا الخط إضافة حقيقية لشبكة الطرقات بالمنطقة، حالة الموافقة عليه من طرف والي تيبازة “ابوبكر الصديق بوستة”.

سيدعلي. ه‍

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