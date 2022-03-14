عرفت ولاية تيبازة منذ صبيحة هذا الإثنين 14 مارس هبوب رياحٍ قويّة، مثلها مثل باقي الولايات الساحلية للوطن، أين كانت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، قد حذّرت من سرعتها التي تصل 70 إلى 80 كلم/سا، وتمتد إلى يوم غد الثلاثاء 15 مارس…

وتعتبر مدينة شرشال واحدة من المدن التي لا تزال بها البنايات المهترئة والهشة، والمُهدّدة بطريقة أو بأخرى حياة الراجلين والمواطنين بوجه عام، خاصة عند هبوب الرياح القوية، ما يجعل أجزاء منها تتساقط وسط تخوّفات من انهيارها وحدوث مالا يحمد عقباه، ويتعلق الأمر بالبناية الواقعة أعلى المحلات التجارية بالسّوق البلدي، كواحدة من النقاط المعروفة بالحركية النوعية للمواطنين، ومثلها بالميناء عبر محطة القطار وكذا عين قصيبة والشارع الرئيسي وغيرها، لتتعالى أصوات السّكان، مُجدّدة مطالبتها السلطات المحلية والجهات المعنية، بالتدخّل وإيجاد حل يقضي بهدمها قبل وقوع الكارثة، ليبقى الراجلون بشرشال حاليا، ملزمون بتوخي الحيطة والحذر بمحيط السوق البلدي ومختلف النقاط المُهدّدة بالإنهيار، إلى غاية نقص سرعة الرياح.

سيدعلي. ه‍

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