نظّمت جمعية صناع الحياة للتنمية الإجتماعية بشرشال نهار هذا السبت 19 فيفري، معرضا تاريخيا احتفالا بذكرى اليوم الوطني للشهيد، والذي تكفل بتجسيده أبناء هذه الجمعية النشطة بحي الديانسي، من خلال جملة من البحوث المتعلقة بتاريخ ثورتنا المجيدة، إضافة إلى صور الشهداء الأبطال مع إبراز تضحياتهم لانتزاع الحرية من الإستعمار الفرنسي، بغض النظر عن المعاقل وأماكن التعذيب التي تمّ تسليط الضوء عليها بالمناسبة، تلاميذ كانوا في الموعد احتفالا باليوم الوطني للشهيد وبشعار رفعوه بامتياز “رسالة الشهداء… وفاء وبناء”.

المعرض التاريخي لأبناء جمعية صناع الحياة للتنمية الإجتماعية بشرشال، جسّد كذلك مختلف الرموز المتعلقة بالوطن وحبّه والتّعلّق به، وأكد حجم الجهود التي يبذلها أعضاء الجمعية رجالا ونساء بمكتبة الشهيد” محمد حبوش” معقل الجمعية بالديانسي، من خلال مشاريعها الهادفة إلى بناء الطفل القيادي المسلم في موسمه الثالث، مرورا بتنمية مواهبه وقدراته، وإشراكه بورشات الرسم، المسرح، الإعلام الآلي، الطبخ، الإلقاء والعرض، وصولا لفتح المجال لتعليم فئة محو الأمية وتحفيظ القرآن بالنسبة للنساء.

ودعا رئيس جمعية صناع الحياة للتنمية الإجتماعية بشرشال الأستاذ “موسى حمداني” السلطات المحلية، لدعم الجمعية بالإمكانيات واللوازم المساهمة في إنجاح مشاريعها لفائدة أبناء الحي، بما فيها الرياضية منها، خاصة وأنها تسعى لإبعادهم عن كل أشكال الإنحراف، وبدعم كبير من طرف الأولياء، والعمل على دعم المكتبة بكتب خاصة بالأطفال للمطالعة، ترفيهيةً كانت أو دينية، وكان تلاميذ الجمعية قد أحيو أمسية هذا الجمعة 18 فيفري اليوم الوطني للشهيد، بجملة من الأناشيد الوطنية والمسرحيات، وسط حضور متميّز للآباء والأمّهات، لتبقى جمعية صناع الحياة للتنمية الإجتماعية بشرشال، الأنشط في محيطها بالديانسي، في انتظار دعمها مستقبلا من طرف السلطات المحلية، تشجيعا لمعلّميها وتوفير لهم الظروف المريحة لأداء مهمتهم النبيلة تجاه أطفال اليوم… جيل الغد.

سيدعلي هرواس

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