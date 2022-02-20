أصبح بامكان المواطنين القيام بعملية مراقبة شبكة الغاز بمنازلهم، تجنّبا للمخاطر التي قد يتعرّضون إليها نتيجة هذه المادة الحيوية والخطيرة في آن واحد، بحيث يمكن القيام بطلب إلى مصالح سونلغاز من أجل إرسال فرق تقنية مختصة لمعاينة مجانية للشبكة داخل البيوت.

وأطلقت مديرية التوزيع الكهرباء والغاز لتيبازة حملة ميدانية عبر كامل تراب الولاية قصد معاينة الشبكة الداخلية للغاز والأجهزة التي تشتغل بهاته الطاقة، وهذا عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، وتحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، حسب ما ورد في بيان لخلية الإعلام لمديرية التوزيع الكهرباء والغاز لتيبازة .

ولتفادي زيادة حالات الوفاة جراء الاختناق بالغازات المحروقة والعواقب المأسوية الناجمة عن سوء استعمال الغاز الطبيعي، تم الانطلاق الرسمي لهذه الحملة يوم 15 فيفري 2022، إذ أن الشركة بادرت بهذه الحملة التحسيسية التوعوية قصد المحافظة على أمن وسلامة المواطنين من مخاطر تسربات الغاز وأحادي أكسيد الكربون، الناتجين عادة عن وجود خلل تقني في التركيبة الداخلية للغاز أو انعدام شروط الأمن والسلامة بها، حسب ذات البيان.

و سخّرت سونلغاز فرقا تقنية ذات كفاءة عالية واختصاص مرجعي للقيام بمراقبة ومعاينة الشبكة الداخلية للغز مجانا وذلك اعتمادا على طلب الزبون.

لذلك تضع الشركة تحت تصرف زبائنها الكرام الأرقام 024376125 و 3303 الذي هو في الخدمة 24سا/24سا وعلى مدار الساعة لتلقي اتصالاتهم اليومية مما يسمح للفرق التقنية بتلبية الطلبات والتدخل للقيام بهذه العملية بكل سهولة واحترافية، يضيف المصدر.

ش.ن

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