تشهد عديد الكوابل الكهربائية بالمدخل الشرقي لشرشال وضعية خطيرة، والخاصة بالإنارة العمومية على الطريق الوطني رقم 11، بعدما حرّكتها الرياح القوية التي عصفت بولاية تيبازة مؤخّرا، واقتلعتها من مكانها لتُصبح مُهدّدة لحياة الأشخاص…

مصالح بلدية شرشال مطالبة على لسان المواطنين بتدخل عاجل، يقضي بإبعاد خطر هذه الكوابل الكهربائية عن الراجلين، خاصة بالنسبة للتلاميذ المُزاولين لدراستهم بالثانوية الجديدة أو متوسطة” حبوشي ابراهيم”، لتبقى أشغال إصلاح الوضع ضرورة مستعجلة قبل حدوث مالا يحمد عقباه، فيما يستوجب على المارة توخّي الحيطة والحذر، إلى حين إعادة تثبيت هذه الكوابل بأماكنها للإنارة العمومية.

سيدعلي. ه‍

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