كان يطالب بالحلول في الحين: والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة في زيارة عمل وتفقّد إلى بلديات دائرة بوسماعيل

كان يطالب بالحلول في الحين: والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة في زيارة عمل وتفقّد إلى بلديات دائرة بوسماعيل

يواصل والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، سلسلة زيارات العمل والتفقّد لبلديات دوائر الولاية، حيث حطّ هذا الأربعاء 16 مارس 2022، ببلديات دائرة بوسماعيل، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش، والسلطات الأمنية ومديري القطاعات المعنية بالزيارة.

وانطلقت زيارة العمل والتفقّد من مدرسة كرالوف بعين تقورايت، حيث استقبل من طرف رئيسي دائرة بوسماعيل وبلدية عين تقورايت، أين تمّ اقتراح توسعة احد الأقسام و تحويله إلى مطعم مدرسي.

وعلى ساحل ذات البلدية، قدّم مدير الصيد البحري وتربية المائيات، أحمد تتبيرت، عرضا حول مشروع انجاز مرفأ صيد، يُنهي معاناة صيادي البلدية، ويضع حدّا للفوضى، غير أنّ الوالي بوستة طالب بإعداد دراسة دقيقة حول المشروع.

أما ببلدية بوهارون، توقّف الوفد الولائي، عند مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 30 ألف متر مكعب بالسعيدية، أعالي بوهارون، حيث وصلت أشغال الانجاز نسبة 85%، حيث حدّد الوالي شهر جوان المقبل للانتهاء من كل الأشغال وتسليمه قصد استغلاله، مع بداية الصيف المقبل، وبذات البلدية توقّف الوفد عند مزرعة 08 شهداء، واستمع لشروحات حول نشاطها قدمها صاحب المستثمرة.

وببلدية خميستي توقّف الوالي بوستة والفود المرافق له، بحي عثمان طلبة، حيث عاين مستودع مشغول من طرف بعض العائلات، حيث اقترحت السلطات المحلية ترحيلهم لاستغلاله، أين اقترح الوالي على رئيس الدائرة دراسة امكانية انجاز سكنات اجتماعية محاذية للمستودع، كما وقف أبو بكر الصديق بوستة عند العراقيل التي أخّرت مشروع انجاز 200 مسكن عمومي ايجاري بذات البلدية، اذا لم تتجاوز الأشغال بهذا المشروع نسبة 40 %. كما عاين الوالي مشروع انجاز مقر جديد لبلدية خميستي، التي لم تتجاوز أشغاله 60%، واستمع للمقاول الذي أرجع أسباب هذا التأخّر إلى عدم تلقيه مستحقّاته المالية، ثمّة أمر بتسديدها للسماح للمقاول بانهاء الأشغال في الآجال القريبة.

ويبقى مشروع تهيئة الملعب البلدي لبوسماعيل، أحد المشاريع الملفتة للنظر بولاية تيبازة، حيث زاره عدد كبير من الولاة الذين تعاقبوا على راس الولاية دون استكمال تهيئته، الأمر الذي وقف عنده الوالي بوستة خلال هذه الزيارة، بوعود استكماله في أقرب وقت…

كما اطّلع والي الولاية على مشروع تهيئة الواجهة البحرية لبوسماعيل، يتفقّد في الأخير مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر ببوسماعيل قدرة إنتاج تصل إلى 10 آلاف متر مكعب.

وعند كل المحطّات التي توقّف بها والي تيبازة أبوبكر الصديق بوستة، التقى مواطنين، عرضوا عليه جملة من المشاكل، بعضها شخصي وبعضها يهمّ مجموعة من السكان، وكان الوالي ينصت لطروحات المواطنين ومشاكلهم، ويأمر فوار المسؤولين المعنيين بالتكفّل بالانشغالات التي كان يراها منطقية وذات أهمية.

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