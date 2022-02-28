يشتكي سكّان تجزئة ڨرامي على طريق ثانوية متقن علي شنتير بشرشال مؤخّرا، من الوضعية المؤسفة لإحدى قنوات الصرف الصحي، والتي تفتقد حاليا لغطاء يضمن سلامة الراجلين خاصة المسنّين، وكذا التلاميذ ومستعملي السيّارات…

ويطالب سكان تجزئة ڨرامي بشرشال شركة المياه والتطهير “سيال”، بتدخّل عاجل يقضي بإصلاح القناة وتزويدها بغطاء يُجسّد مبدأ أمان المواطنين ومستعملي المركبات، خاصة بعد استنجادهم في الفترة الأخيرة، ببعض الألواح ولافتة حديدية لإبعاد المّارة عن خطر السّقوط، ما يجعل مصالح” سيال” للصرف الصحي، أمام حتمية تهيئتها وبشكل عاجل.

سيدعلي. ه‍

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

