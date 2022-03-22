قبل أيام عن شهر رمضان المبارك وبعد سرقة كوابلهم الكهربائية: سكّان باكورة في شرشال يُطالبون بالإنارة العمومية

قبل أيام عن شهر رمضان المبارك وبعد سرقة كوابلهم الكهربائية: سكّان باكورة في شرشال يُطالبون بالإنارة العمومية

لا تزال مشكلة الإنارة العمومية مطروحة وبقوة بمدخل حي باكورة في الناحية الشرقية لشرشال، بعد أشهر من سرقة كوابل شبكتهم وبعضٍ من مصابيحها خلسة أعين الرقابة…

وقبل أيام على حلول شهر رمضان المبارك، يُطالب القاطنون هناك السّلطات المحلية، بالتّحرّك لأجل إعادة النور لحيّهم المنكوب ليلا، وانهاء معاناة القاطنين هناك خاصة الطالبات الجامعيات، وهو المشروع الذي تكفّلت بإنجازه سابقا مؤسّسة EPIC لصيانة الطرقات وتهيئة الحدائق وصيانة الإنارة العمومية، إلا أن أيادي الفساد لم تتردّد في تحويل هذه الأعمدة الكهربائية على طول الطريق المؤدّي لحي باكورة…إلى أشباح بلا أرواح!!.

سيدعلي. ه‍

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