نظّمت جمعية الآمال لمكافحة سرطان الثدي بولاية تيبازة نهار هذا الثلاثاء 8 مارس، معرضا للبيع بمكتبة بلدية شرشال الشهيد “محمد فنجال”، والذي أشرفت عليه مريضات الجمعية احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وتأكيدا على مكافحتهن للمرض إلى آخر لحظة، ولم يكن يوما عائقا أمام العودة لحياتهن الطبيعية، وبأيادٍ تحترف الصناعة التقليدية والعصرية عبر مختلف التخصّصات (الخياطة، الطبخ، صناعة الحلويات وغيرها….

اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، لم ترده جمعية الآمال لمكافحة سرطان الثدي أن يمر مرور الكرام على مريضاتها، فحرص أعضاء مكتبها على فسح المجال لهن لإبراز ما تحترفه أناملهن في شتّى الصّناعات، وابعادهن في يومهن العالمي عن الضّغط والقلق الذي يولّده المرض في نفوسهن، وما هذا المعرض إلا فرصة لاحتكاكهن بالأفراد والمجتمع، كل وظروفها الإجتماعية الصعبة، بذكريات سنوات عكفت فيها جمعية الآمال برئاسة الدكتورة” مريم بورجة”، على مرافقتهن الطبية ومتابعتهن عن قرب في مجابهتهن لسرطان الثدي، ولا تزال إلى يومنا هذا، وفيّة لهن عبر خرجات وزيارات اطمئنان سواء ببيوتهن أو بالمستشفى، وذلك رفعا لمعنوياتهن وتأكيدا منها على وقوفها الدائم إلى جانبهن.

صور ومشاهد رائعة رصدناها من معرض الصناعات التقليدية لمريضات جمعية الآمال لمكافحة سرطان الثدي، والذي حمل معه عديد المنتجات، أفرشة وأقمشة ونباتات طبية وأخرى للزينة وغيرها، في حدث أشرفت على افتتاحه السلطات المحلية لبلدية شرشال، على رأسها رئيس البلدية “خالد عبدي” ونوابه بالمجلس، مسيّرة المكتبة “تفيدة سبتي”، رفقة أعضاء الجمعية في مقدمتهم رئيستها الدكتورة “مريم بورجة” ونائبتها “زهية طرطاڨ”، أين قدّما شروحات وتفاصيل حول المعرض ومدى كفاح المريضات لسرطان الثدي، فيما أثنت رئيسة جمعية الآمال للصّحة الدكتورة “مريم بورجة” على العارضات اللواتي قدِمن من مختلف البلديات، خاصة القاطنات بالمناطق الريفية، ضمن مشروع الجمعية الطموح “المرأة المنتجة”، بالتنسيق مع مديرية النشاط الإجتماعي لولاية تيبازة، بعد استفادة بعضهن من آلات للعجين والخياطة، أجواء اختُتِمت بتوزيع شهادات وجوائز رمزية للمشاركين والمساهمين في إنجاح هذا المعرض، فيما نالت جمعية الآمال للصّحة…. الثناء والتقدير.

سيدعلي ه‍رواس

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