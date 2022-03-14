أفرجت الهيئات العلمية للمركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة على مدار أسبوعين كاملين (07-13 مارس)، عن قائمة الناجحين في مسابقة الدكتوراه ال ام دي برسم السنة الجامعية 2022/2021 في شعب العلوم الانسانية والاجتماعية والأدب العربي والحقوق والعلوم السياسية وكذا العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

وتم الإعلان عن 84 فائزا في المسابقة التي دامت 04 أيام بالمعاهد سالفة الذكر بعد تشفير أوراق الإجابات وتصحيحها لثلاث مرات من قبل أساتذة ودكاترة أكفاء في أجواء اتسمت بالشفافية والنزاهة في ظل اعتماد تقنية تشفير الأوراق لأول مرة وبحضور أساتذة من مختلف جامعات الوطن وعلى المباشر.

وكشف مدير المركز الجامعي مرسلي عبد الله الدكتور محمد يونسي أن مصالحه سجلت ما يزيد عن 10 الاف مسجل، تمت مراسلتهم عبر رسائل نصية قصيرة لتذكيرهم بموعد الامتحان ومكان إجرائه عبر اتباع مسار الGPS من مقرات إقامتهم عبر مختلف مناطق الوطن وصولا الى مقاعدهم البيداغوجية، فضلا عن تشفير أوراق إجاباتهم بمجرد نهاية الامتحان توخيا للنزاهة والشفافية بالمركز الفتي الذي ابان عن كفاءة ونزاهة مسيريه وأساتذته.

هذا وعاشت “شرشال نيوز” رفقة الطاقم البيداغوجي والإداري ومسؤولي المركز أجواء مميزة عند الاتصال وعلى المباشر بالناجحين الذين اختلفوا بين من طار فرحا غير مصدق بنجاحه ومن ذرفت الدموع ومن زغردت بعد مجهودات مضنية مكنتها من الالتحاق بالدكتوراه ومواصلة مسيرتها العلمية.

بلال لحول

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