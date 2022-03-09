في عملية ستمسّ القاطنين ببيدال وواد الحمّام: نحو ترحيل 25 عائلة بسيدي غيلاس هذا الخميس في إطار القضاء على السّكن الهش RHP

9 مارس, 2022

كشف رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي” في تصريحات لشرشال نيوز، عن ترحيل 25 عائلة بسيدي غيلاس إلى سكنات لائقة بموقع 500 سكن، بداية من هذا الخميس 10 مارس، وذلك في إطار القضاء على السّكن الهش RHP…

وترأس “زين الدين باكلي” اجتماع اللّجنة الأمنية أمسية هذا الأربعاء 9 مارس، بحضور مختلف المصالح المعنية، على غرار الحماية المدنية، الدرك الوطني، الشرطة، سونلغاز…)، والتي ستمس العائلات القاطنة بدوار بيدال غرب سيدي غيلاس، وكذا جزء من واد الحمام الحدودية مع بلدية شرشال، مؤكّدا أن برنامج القضاء على السكنات الهشة في سيدي غيلاس سينتهي بهذه العملية، متحدّثا عن قائمة ال32 مقصي لحصة 55 سكن اجتماعي، والتي سيعاد حسبه طرحها للدراسة خلال الأيام القليلة المقبلة على المصالح الولائية، إلى حين ذلك يبقى كلّ شيء وارد.

سيدعلي. ه‍

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