عاشت الغابة السّوداء الواقعة بين بلديتي الداموس والأرهاط عشية هذا الثلاثاء 15 مارس حريقا مهولا، أتى على الاخضر واليابس، والذي توافق مع الرياح القوية التي زادت من سرعة انتشاره وامتداده بالغطاء النّباتي لذات المنطقة…

وانطلق موسم الحرائق بدائرة الداموس وولاية تيبازة مبكّرا من الغابة السوداء، وبأيادٍ مجهولة استغلت الهبوب القوي للرياح، وإضرام النار في غابةٍ أتت ألسنة اللّهب على مساحات كبيرة منها، قبل أن تتدخّل وبكثير من الجهد، مصالح الحماية المدنية للداموس مدعّمة بوحدة ڨوراية، مسلمون، حجرة النص، واد البلاع، سيدي اعمر والوحدة الرئيسية، إضافة إلى مصالح الغابات، حدث هذا بعد الحريق الذي عاشته غابة إخليفاين قبل يوم بالأرهاط، وكان والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة”، قد تنقّل إلى عين المكان لتفقّد الوضع، لتبقى الجهات المعنية مطالبة بالضرب بيد من حديد هذه الأيادي، ووقف جرائمها تجاه طبيعة تشتكي تجاوزات الإنسان بها… في غياب الرّقابة.

سيدعلي. ه‍

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