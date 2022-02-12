نظّم دار الشباب بشرشال نهار هذا السبت 12 فيفري، خرجة ترفيهية إلى سد بوكردان بسيدي اعمر لفائدة أطفال التوحّد وأوليائهم، وسط أجواء رائعة كانت بالتنسيق مع جمعية شباب شرشال، في مبادرة استغلها ملائكة الأرض في اللعب والترويح عن انفسهم، وبكثير من الثناء والتقدير للقائمين عليها….

لحظات رائعة عاشها أطفال التوحّد بسد بوكردان بسيدي اعمر، بعدما عادت إليه الحياة بسقوط الأمطار الأخيرة، ليكون وجهتهم ضمن الخرجة الترفيهية لدار الشباب وجمعية شباب شرشال، رحلة أشرفت عليها كذلك الأخصّائية النفسانية والنشطة بالمؤسّسة “حياة غزال”، ليؤكّد بذلك الطّاقم الإداري لدار الشباب على رأسه المديرة” خليدة مراح”، اهتمامه خاصة بشريحة الأطفال، بعد أيامٍ نظّموا فيها جملة من النشاطات الرياضية والثقافية والألعاب على مستوى بعض الأحياء والمجمّعات السّكنية، فرحة كبيرة رُسمت على وجوه براعم التوحّد وأوليائهم بالمناسبة، أين سعى منظّموا هذه الخرجة الإستجمامية على توفير كل الظروف المريحة لإنجاحها، في يوم أرادوه للذكرى وسط طبيعة خلابة، خاصة وأنها لفائدة شريحة جريحة في المجتمع، وتستحق الكثير من الرعاية والإهتمام.

سيدعلي. ه‍

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