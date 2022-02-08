في رسالة شكوى وجّهت للسّلطات المحلية والولائية: سكّان سيدي امحمد لمغيث وضواحيه بشرشال يشتكون جملة من النّقائص

8 فبراير, 2022

يشتكي سكان حي سيدي امحمد لمغيث وضواحيه بشرشال مؤخّرا، من النقائص الموجودة على مستوى مجمّعاتهم السكنية، ويتعلّق الأمر بالقاطنين بتجزئة ملوان، حي 116 مسكن، حي ملياني، تجزئة بن تشوبان وحي المجاهد المتوفى “مرباح اعمر”، أين وجّهوا رسالة إلى السلطات الولائية والمحلية لبلدية شرشال (بتاريخ 2022/01/10)، تحوز شرشال نيوز على نسخة منها، طالبوا فيها بالنظر لانشغالاتهم ومشاكلهم المطروحة، مندّدين بما أسموه بسياسة الإقصاء والتهميش….

قائمة مطالب سكان سيدي امحمد لمغيث وضواحيه بشرشال، افتتحت بالإشارة لافتقادهم إلى مدرسة، تكون الأقرب لأبنائهم المتمدرسين حسبهم بالمؤسّسات التربوية البعيدة عنهم، وإن كانت المدرسة الجديدة لحي 648 سكن، لا يمكنها أن تحتضن كامل تلاميذ هذه الأحياء المذكورة في شكواهم، ممنين النفس بمشروع يقضي بتجسيدها في المستقبل القريب، واستغلال المساحات المتواجدة بالمنطقة (حسب نص الرسالة)، داعين كذلك إلى توفير النقل المدرسي وتسهيل تنقل أبنائهم لمقاعدهم البيداغوجية، إضافة إلى تجسيد مختلف المرافق الضرورية (مستوصف، مركز بريد، فرع بلدي، مصلى..)، ناهيك عن انعدام الإنارة العمومية واهتراءٍ للمصابيح ببعض الأحياء، مع افتقادها لشبكة الطرقات والأرصفة، مختتمين رسالة شكواهم، بالحديث عن افتقادهم لمختلف المرافق الرياضية والترفيهية.

سيدعلي. ه‍

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort