يشتكي سكان حي سيدي امحمد لمغيث وضواحيه بشرشال مؤخّرا، من النقائص الموجودة على مستوى مجمّعاتهم السكنية، ويتعلّق الأمر بالقاطنين بتجزئة ملوان، حي 116 مسكن، حي ملياني، تجزئة بن تشوبان وحي المجاهد المتوفى “مرباح اعمر”، أين وجّهوا رسالة إلى السلطات الولائية والمحلية لبلدية شرشال (بتاريخ 2022/01/10)، تحوز شرشال نيوز على نسخة منها، طالبوا فيها بالنظر لانشغالاتهم ومشاكلهم المطروحة، مندّدين بما أسموه بسياسة الإقصاء والتهميش….

قائمة مطالب سكان سيدي امحمد لمغيث وضواحيه بشرشال، افتتحت بالإشارة لافتقادهم إلى مدرسة، تكون الأقرب لأبنائهم المتمدرسين حسبهم بالمؤسّسات التربوية البعيدة عنهم، وإن كانت المدرسة الجديدة لحي 648 سكن، لا يمكنها أن تحتضن كامل تلاميذ هذه الأحياء المذكورة في شكواهم، ممنين النفس بمشروع يقضي بتجسيدها في المستقبل القريب، واستغلال المساحات المتواجدة بالمنطقة (حسب نص الرسالة)، داعين كذلك إلى توفير النقل المدرسي وتسهيل تنقل أبنائهم لمقاعدهم البيداغوجية، إضافة إلى تجسيد مختلف المرافق الضرورية (مستوصف، مركز بريد، فرع بلدي، مصلى..)، ناهيك عن انعدام الإنارة العمومية واهتراءٍ للمصابيح ببعض الأحياء، مع افتقادها لشبكة الطرقات والأرصفة، مختتمين رسالة شكواهم، بالحديث عن افتقادهم لمختلف المرافق الرياضية والترفيهية.

سيدعلي. ه‍

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