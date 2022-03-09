نظّم رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي” أمسية هذا الأربعاء 9 مارس، حفل تكريم على شرف موظفي الدائرة المحالين على التقاعد مؤخّرا، ويتعلق الأمر بكل من المكلف بالأمن سابقا “بوبكر امحمد” وكذا الموظّفة “طالبي عزيزة”، بذكريات سنوات قضينها في دواليب الإدارة وتسيّير الشؤون العامة للمواطنين، ليصل بهم العمر إلى التقاعد تاركين ورائهما أجمل الصّور والذكريات رفقة زملائهما من جهة، وكذا مهنيتهما وإخلاصهما في العمل من جهة أخرى، وبين هذه وتلك، أكد رئيس الدائرة” زين الدين باكلي”، على واجب الوقوف وقفة شكر وتقدير واحترام لهما، نظير جهود بذلوها خدمة للوطن والمواطنة، ووصولهما إلى النهاية كانت بعد بداية تخلّلتها حسبه مختلف اللحظات الحلوة منها والمرّة، وميزتها الثقة والمهنية في أداء المهام الموكّلة إليهما، متمنيا لهما دوام الصّحة والنجاح والتوفيق، ومؤكّدا أنّ أبواب الدائرة تبقى مفتوحة لهما، وعند الحاجة إلى خبرتهما، فلابأس بتقديم يد المساعدة مشكورين غير مأمورين….

وحضر حفل تكريم الموظفان المتقاعدان عن دائرة شرشال “طالبي عزيزة” و “بوبكر امحمد”، إطارات وعمّال الدائرة، شيوخ وأئمة المساجد، ممثلي مصالح الحماية المدنية وأمن الدائرة، الكشافة الإسلامية، ممثل عن بلدية حجرة النص، وما قيل في شخص المكلف بالأمن المتقاعد الحاج” بوبكر امحمد” كان مفخرة بأتم ما تحمله الكلمة من معاني، كيف ولا والأمر يتعلق بحامل للقرآن وحافظ لكتاب الله، فملأ على لسان إمام مسجد الرحمن الشيخ “بن عامر بوعمرة”، الإدارة عملا وبيوت الله ذكرا، فجمع في تعامله مع المواطنين أفضل الخصال والأخلاق، فبات كمن يصنع العسل في سكون بإخلاصه ومهنيته، فيما اعتبره الشيخ” احمد بن شعبون” من أهل الله وخاصّته باعتباره من حفظة كتابه الكريم، كلمات ثناء وتقدير على شخصه جاءت على لسان جميع الحاضرين، ومثل ذلك بالنسبة للموظفة المتقاعدة “طالبي عزيزة”.

الحاج” بوبكر امحمد”، من نائب أول لرئيس بلدية بني ميلك ولعهدتين متتاليتين (1984/1994)، إلى مكلف بالأمن على مستوى دائرة شرشال، أين ساهم بحنكته وحسن تعامله في حل العديد من المشاكل خدمة للوطن والمواطنة، وفي رصيده عديد الإستقبالات المتعلقة بالإستماع لشكاوي المواطنين وإيصالها للمسؤولين المحليّين، في أرقى صور الإلتزام المهني وبدرجة أكثر الديني، فكان العين التي ترى مالا يراه رؤساء البلديات والمواطنين بوجه عام، والأذن التي تسمع ما يجب أن يقال ومالا يقال، وبالحديث عن تعامله مع أسرة الإعلام لجريدة شرشال نيوز، فلطالما جسّد أواصر المحبة والإتصال والتواصل معها، كأقرب وسيلة إعلامية لتنوير الرأي العام بالمنطقة، وتسهيل عملها خاصة عند تغطية الإحتجاجات التي لطالما عرفها مقر الدائرة، شخصية مثالية جمعت بين الإخلاص في مهمة الحفاظ على أمن إقليم الدائرة، وكذا حمله للقرآن الكريم وتواجده ببيوت الله ذكرا وتلاوة، فقال فيه الشيخ “محمد جناّدي” ذات مرّة “عرفته بوبكر…. فإذا به أبا بكر”، والذي أعرب هو الآخر عن سعادته البالغة بهذا التكريم، شاكرا رئيس دائرة شرشال” زين الدين باكلي” وطاقم الدائرة على هذه الإلتفاتة، والتي أثّرت فيه وفي الحاضرين دموعا.

وبهذه المناسبة تتقدّم أسرة شرشال نيوز بخالص تهانيها للمكلف بالأمن سابقا بدائرة شرشال الحاج” بوبكر امحمد” والموظفة “طالبي عزيزة”، متمنية لهما تقاعدا مريحا مع دوام الصّحة والعافية.

سيدعلي هرواس

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