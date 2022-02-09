قامت صبيحة هذا الأربعاء 9 فيفري لجنة التربية التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة بخرجة ميدانية تفقدية لبعض المدارس الإبتدائية على مستوى إقليم بلدية الداموس، و مكونة من رئيس لجنة التربية بالمجلس ” شاطري يوسف ” ورئيس لجنة الإعلام و الإتصال ” يمناين حمادة ” و نائب رئيس المجلس الولائي ” شهراني علي ” بالإضافة لنواب بالمجلس الشعبي البلدي للداموس .

الخرجة الميدانية التفقدية التي تعتبر الأولى لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، تهدف لمعاينة أهم النقائص بالمدارس الإبتدائية و تسجيلها ، ثم طرحها على المجلس خلال انعقاد دورته الأولى شهر مارس المقبل ، بحيث تمّ تفقد أربع مدارس ابتدائية على مستوى بلدية الداموس منها ابتدائية ” ملزي أحمد ” و ” لاجري أحمد ” بحي الحامدية و كذا ابتدائية بن باديس و بومجان ابراهيم ، و تم خلال الخرجة تسجيل عدة نقائص على غرار غياب التدفئة و النظافة و نقص العمال المهنيين و الصحة المدرسية و التهيئة … الخ ، و هي مطالب طرحها أيضا مدارء و أساتذة المدارس الإبتدائية أين اشتكوا في حديثهم مع ممثلي اللجنة على قلة العمال المهنيين و كذا التجهيزات الخاصة بالمطاعم و الأقسام و غياب التدفئة ببعضها بالرغم من وجود شبكة الغاز الطبيعي منذ عدة أشهر … ، و هي المطالب التي وعد ممثلوا اللجنة بنقلها و طرحها في دورة المجلس الولائي شهر مارس القادم على أمل أن يتم التكفل بها .

من جهتهم، اقترح نواب المجلس الشعبي لبلدية الداموس على أعضاء اللجنة بتخصيص قسم لمرضى التريزوميا بمدرسة ابن باديس و هذا نظرا لإنعدام قسم خاص بهم بالجهة الغربية للولاية و أيضا تزايد في عدد مرضى التريزوميا و الذين يتنقلون عشرات الكيلومترات لغرض الدراسة .

في حين ستواصل اللجنة خراجاتها التفقدية للمدراس الإبتدائية الموزعة عبر تراب ولاية تيبازة .

ط / عبد الرحمان

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