فيما يَظلّ الغموض قائما حول حِرمان الكثير من الحقّ في السّكن: العدالة تَحكم ببراءة المودع في السجن المؤقّت بتُهم الإساءة لرئيس دائرة شرشال

7 مارس, 2022

برّأت محكمة شرشال المستفيد من قائمة الـ 55  بسيدي غيلاس، المودع الحبس المؤقّت بالمؤسسة العقابية للشعيبة بتهم تتعلّق بالاساءة لرئيس دائرة شرشال زين الدين باكلي، الغائب عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية.

أصدرت محكمة شرشال هذا الأحد 06 مارس 2022، حكمها ببراءة المتّهم الموقوف بسبب ملاسنات لفظية بمقر دائرة شرشال، بالرغم من التّهم التي قيّدتها الضبطية القضائية لأمن دائرة شرشال، حيث اتُّهِم المعني بالتهديد اللفظي، وإهانة موظّف أثناء أداء مهامه، والإخلال بالنظام العام، إلا أنّ حكم القضاء جاء مثلما أراده الرأي العام، نظرا للضغوطات الخانقة التي يعيشها العشرات من المعنيين بالسكن سواء في سيدي غيلاس أو شرشال والعديد من بلديات ولاية تيبازة والتي غالبا ما يكون المسؤولون المحليون سببا في تفاقمها.

واعتبر بعض متتبعي الشأن المحلي بشرشال هذا الحكم الذي أصدرته محكمة شرشال هو إدانة معنوية لممارسات بعض المسؤولين المحليين خلال الفترة الأخيرة، وتعاملهم الذي خلق أجواءً مشحونة لدى المواطنين، خصوصا المعنيين بالسكن العمومي الإيجاري، كما طالب هؤلاء بتوضيحات حول أسباب إصدار رئيس دائرة شرشال لمقرّرات استفادة ثم يتمّ الغائها من طرف لجنة الطعن الولائية؟؟

وللتذكير، كان رئيس دائرة شرشال زين الدين باكلي، قد منح المعني قرار استفادة رفقة مستفيد آخر من سيدي غيلاس، بعد أن تمّ إعادتهما إلى قائمة الـ55، التي ضمّت 32 من المقصيين من قائمة 260 مستفيد، إضافة إلى 23 مستفيد جديد قيل أنّها مخصّصة للحالات المنسية والاستعجالية، غير أنّ الكشف عنها نهائيا أثبت إقصاءات مُجحفة في حقّ عائلات مقهورة اجتماعيا.

وتضمّن  محضر لجنة الطعن الولائية المؤرّخ في 21 نوفمبر 2019 ، (تحوز شرشال نيوز على نسخة منه) إلغاء مقرري الاستفادة الصادرين عن رئيس دائرة شرشال، دون أي تعقيب أو تبرير يستند للمرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرّخ في2008/05/11  المحدّد لكيفيات الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، الأمر الذي جعل المَعنِيَيْن يتمسّكان بحقّهما في السكن.

حسان خ

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