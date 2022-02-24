عاش الحي القديم ببلدية الأرهاط صبيحة هذا الخميس 24 فيفري حريقا مهولا، أتى على ثلاثة منازل وسط خوف وهلع كبيرين لدى القاطنين هناك، نيران إشتعلت بفعل تسرب الغاز في المطبخ عبر قارورة غاز البوتان بأحد البيوت، قبل أن تنتشر بشكل سريع وسط الأفرشة والأقمشة، وصولا إلى السّقف المُشكّل بالألواح و “القرمود”…

الحماية المدنية للداموس تدخّلت لإخماد الحريق ومنعه من الإنتشار للمنازل المجاورة، كما قام المواطنون المجاورون لهذه المنازل بالحي القديم قبل ذلك، بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط تذمر وسخط كبيرين، لافتقادهم ومنذ سنوات لمقر للحماية المدنية، يكون الأقرب إليهم في مثل هذه الحوادث المميتة، قبل أن تصل مصالح الحماية المدنية للداموس، وتُكمل عملية الإطفاء، مع تسجيل خسائر مادية مسّت أغراض هذه المنازل…

ويطالب سكان الأرهاط والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، رفقة السلطات المحلية وكذا مدير الحماية المدنية للولاية بتدخّل عاجل، يقضي بتجسيد مقر للحماية المدنية، أو تهيئة مقر الحرس البلدي سابقا لذلك، دون الإكتفاء بالتفرّج على الحوادث المستعجلة إلى غاية وصول ذات المصالح من الداموس، في ظل الإلتزامات الملقاة على عاتق أعوانها بتيفساسين أقصى غرب الولاية، والحدودية مع ولاية عين الدفلى، وصولا إلى منطقة تازروت بالأرهاط والحدودية هي الأخرى مع نفس الولاية، إضافة إلى تدخّلات الإنقاذ والإجلاء بالداموس مقر الدائرة، خاصة ككلّ موسم إصطياف تكثر فيه الحرائق…

وفي بيان لخلية الإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، تردّ فيه على فيديو الحريق الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي تحدث فيه صاحبه عن تأخر إسعافات الحماية المدنية للداموس ببلدية الأرهاط، أين أكدت وبعد فتح تحقيق، أن مصالحها تدخّلت في الوقت المحدّد بعد استقبال نداء النجدة من طرف المواطنين، وإخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكّدة إتصال صاحب الفيديو مقدّما اعتذاراته وتشكّراته.

سيدعلي. ه‍

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