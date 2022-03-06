صورة من الأرشيف

دعت دائرة سيدي اعمر صبيحة هذا الأحد 6 مارس، 25 مقترح للإستفادة من حصة 103 سكن ببلدية الناظور لتحيّين ملفاتهم…

وحدّد رئيس الدائرة “عبو صالح” مدّة هذه العملية بأجل لا يتعدّى ثلاثة أيام (3)، من تاريخ نشر هذا الإعلان، ويترقّب بفارغ الصّبر المستفيدون من سكنات الناظور دخول سكناتهم الجديدة قبل شهر رمضان المبارك، مثلهم مثل باقي المستفيدين من حصة 648 سكن بشرشال، والتي لا يزال إلى يومنا هذا أصاحبها، يترقّبون توزيعها وإنهاء معاناة المغبونين منهم، بما فيهم المعنيون بالترحيل في إطار القضاء على السّكن الهش، ولسان الحال يتحدث عن أسوء عملية توزيع في تاريخ البرامج السكنية بشرشال وولاية تيبازة، بالنظر للتأخر الرهيب في استكمال أشغال تهيئة مرافق هذه البنايات.

سيدعلي. ه‍

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