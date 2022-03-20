أجّلت مصالح دائرة شرشال عملية الترحيل في إطار القضاء على السكن الهش RHP ببلدية شرشال، والتي كان من المفروض أن تُجسّد نهار هذا الإثنين 21 مارس، وذلك بسبب تواصل الرّتوشات الأخيرة المتعلقة بتحضير البنايات وأشغال تجهيزها للقاطنين الجدد بحي 648 بسيدي امحمد لمغيث، إضافة إلى إرتباطات السّلطات المحلية لإنجاح الزيارة المرتقبة لوالي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” لبلديات الدائرة خلال هذا الأسبوع…

ولم يتم تحديد تاريخ مباشرة هذه العملية، إلا أنها لن تطول أكثر حسب توضيحات رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، والتي لن تطول حسبه وفي أجل حُدّد بأيام قلائل (نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل)، ما سيسمح بضبط كل الأمور المتعلّقة بعملية ترحيل قد تستغرق ثلاثة أيام، فيما تترقّب عشرات العائلات القاطنة بالأكواخ الهشة والبيوت القصديرية ترحيلها إلى سكنات لائقة منذ نشر القائمة، بمجموع 69 عائلة تنتظر بفارغ الصّبر إسكانها وإنهاء معاناتها تجاه ظروفها المزرية والصّعبة، أين باشرت بعضها تحضيراتها وجهّزت أغراضها تحسبا لحدث استلامهم لمفاتيح سكناتهم الجديدة.

و تبقى مصالح الOPGI مطالبة بالإسراع في تجهيز كامل البنايات وتكثيف الجهود لإستقبال القاطنين الجدد في أحسن الظروف، وتجاوز كذلك التأخّر الرهيب في تشغيل مصابيح الإنارة العمومية بالحي الجديد 648، وهو ما فتح باب الإعتداء على مرافق العمارات بالسّرقة، والتي ازدادت مؤخّرا حسب تصريحات السّكان السّابقين إليها، دون الإستجابة لتعليمات الوالي حول الموضوع، ذات زيارة قادته إلى هناك.

كما يشتكي سكان الحي من مشكل النقص الفادح في تزويدهم بالماء الشروب، ما يستدعي من المصالح المعنية، ايجاد حلّ نهائي يضمن للسكان حقّهم ي هذه المادة الحيوية في أقرب الآجال.

سيدعلي. ه‍

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