عاش الطّريق السّريع تيبازة إتجاه بوسماعيل صبيحة هذا الأحد 27 فيفري، حوادث مرور خطيرة، والتي توافقت مع القطرات الأولى للأمطار، والسرعة المفرطة للسائقين…

وحسب خلية الإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، فإن الحادث الأوّل تمثل في اصطدام 3 سيارات سياحية في تيبازة اتجاه بوسماعيل على الطريق السريع، والذي أدى إلى تعرّض أحدهم لإصابات متعدّدة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللاّزم، قبل أن يُسجّل ذات الطريق اتجاه دواودة، حادث انحراف خطير لشاحنة من الوزن الثقيل، ولحسن الحظ لم تسجّل فيه أيّة خسائر بشرية، ليبقى السّائقون مطالبون بتوخي الحيطة والحذر أثناء السّياقة، وتجنّب السّرعة باحترام إشارات المرور.

سيدعلي. ه‍

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