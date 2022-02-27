فيما عاش الطّريق السّريع اصطدام 3 سيّارات: انحراف خطير لشاحنة من الوزن الثّقيل في بوسماعيل اتّجاه دواودة

27 فبراير, 2022

عاش الطّريق السّريع تيبازة إتجاه بوسماعيل صبيحة هذا الأحد 27 فيفري، حوادث مرور خطيرة، والتي توافقت مع القطرات الأولى للأمطار، والسرعة المفرطة للسائقين…

وحسب خلية الإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، فإن الحادث الأوّل تمثل في اصطدام 3 سيارات سياحية في تيبازة اتجاه بوسماعيل على الطريق السريع، والذي أدى إلى تعرّض أحدهم لإصابات متعدّدة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللاّزم، قبل أن يُسجّل ذات الطريق اتجاه دواودة، حادث انحراف خطير لشاحنة من الوزن الثقيل، ولحسن الحظ لم تسجّل فيه أيّة خسائر بشرية، ليبقى السّائقون مطالبون بتوخي الحيطة والحذر أثناء السّياقة، وتجنّب السّرعة باحترام إشارات المرور.

سيدعلي. ه‍

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort