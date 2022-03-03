عاين صباح هذا الخميس 03 مارس، والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة أشغال إعادة تأهيل الطّريق الولائي رقم 106، في شطره الرابط بين حي الشهيد الأحول عبد القادر و محور الدوران لسيدي راشد.

وأعطى والي تيبازة تعليمات صارمة باحترام الآجال المحددة في الأشغال خاصة وأن الطريق مغلق أمام حركة المرور منذ ايام ولحوالي 03 أسابيع.

من جهتهم، طالب سكان أحياء الاحوال عبد القادر بسيدي راشد وخمسة شهداء وخليفة الطيب بأحمر العين وغيرها من المزارع بفتح مسالك ثانوية مؤقتة من أجل التنقل الى بلديات سيدي راشد وتيبازة وغيرها للعمل والدراسة وقضاء حوائجهم.

وعبّرت احدى الطالبات القاطنة بحي الأحول عبد القادر بسيدي راشد عن حسرتها الشديدة بسبب تعذر تنقلها الى المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة وهي نفس المعاناة التي يواجهها والدها واخوتها المتمدرسين في أحمر العين وسيدي راشد، خاصة في ظل غياب النقل الجامعي و المدرسي عن الحي، مناشدة والي تيبازة بالتدخل، وهو نفس انشغال قاطني أحمر العين وسيدي راشد على حد سواء ممن يتنقلون من وإلى البلديتين المذكورتين.

بلال لحول

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

