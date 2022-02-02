يواصل والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” زياراته التفقدية لمختلف المشاريع السكنية، أين تفقّد أمسية هذا الأربعاء 2 فيفري، موقع 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث بشرشال، مرفوقا بمديري السكن وديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI لولاية تيبازة، أين كان في استقباله رئيسي دائرة وبلدية شرشال “زين الدين باكلي” و “خالد عبدي” على التوالي، رفقة النائب “فيصل عزاز”….

والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، تفقّد جانب من أشغال تهيئة مرافق الشقّق المتضررة بالعمارة رقم 25، بحضور ممثلي مصالح الOPGI والسكن وكذا الشركة المكلفة بذات الأشغال، مسديا تعليمات صارمة بالإسراع فيها وإنهائها في أقرب الآجال، وصولا لتوزيع العمارات الجاهزة لتفادي الإعتداء على أبوابها ونوافذها بالتخريب ، خاصة ما تعلق بأنابيب شبكة الغاز المعرضة هي الأخرى للسرقة…

مواطنون قاطنون بالحي الجديد 648 سكن بشرشال، استغلوا فرصة زيارة والي الولاية، لطرح مجمل الإنشغالات والمشاكل العالقة بمجمعهم السكني منذ استلامهم لمفاتيح شققهم، خاصة ما تعلّق بالربط بشبكتي الماء الشروب والغاز الطبيعي، والإنارة العمومية، أين طمأنهم ووعدهم بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبا كذلك مصالح الOPGI ورئيس الدائرة، بالوقوف ضد كل من يحاول الإستحواذ على الأرضيات المتواجدة عند مدخل هذه البنايات ومحيطها، والضرب بيد من حديد الأيادي المتطاولة عليها، وهو ما قامت به السلطات المحلية قبل أيام بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، في خرجة تمّ فيها نزع الأعمدة والحواجز التي استعملها القاطنون بالطوابق الأولى، للظفر بطريقة عشوائية على هذه المساحات الأرضية.

كما تحدّث والي تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” إلى ممثلين عن المستفيدين من حصة 648 سكن بشرشال، في إطار القضاء على البيوت الهشة، مطمئنا إياهم بترحيلهم في أقرب الآجال، وهو ما أكده كذلك رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، كما ألقى والي الولاية، نظرة إلى مكان الإنجراف الخطير للتربة بحي 116 سكن أعالي المهام، والذي أدى إلى سقوط جدار إسناد على أحد البيوت وبشكل خطير، متأثرا بالأمطار الأخيرة الماضية، أين تم تسجيل عملية لإعادة بنائه، زيارة أثلجت صدور المواطنين المستفيدين، على أمل استكمال وتحريك عجلة تسليم المفاتيح للمغبونين في إطار السكن الإجتماعي أو القضاء على السكن الهش RHP، والتي تواصلت بتفقد مشروع انجاز 1033 وحدة سكنية عدل بمزرعة بلحسن غرب المدينة، مع التشديد على تزويد هذا المجمع السكني بمختلف المرافق الضرورية (قاعة العلاج، الإدارات)، مرورا ببلدية سيدي سميان، ونزولا عند مصلحتها للحالة المدنية، والوقوف على ظروف استقبال المرضى بقاعتها للعلاج.

سيدعلي هرواس

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