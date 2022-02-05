لم يفوّت سكان حلولة الساحلية فرصة زيارة التي قام بها والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة الى إقليم بلدية الحطاطبة هذا الخميس الثالث فيفري الجاري لتفقد بعض المشاريع المبرمجة في إطار التنمية المحلية ، لطرح جملة من الإنشغالات الإجتماعية العالقة منذ عهدات إنتخابية سابقة على حد تعبير هؤلاء الذين حظيوا بسماع المسؤول التنفيذي لمطالبهم المطروحة بحضور السلطات و المنتخبين المحليين الذين عبروا بدورهم عن إلتزامهم بما وعدوا به خلال الحملة الانتخابية الماضية على أن تحقق مطالب إجتماعية عدة كانت مقترحة في العهدات السابقة ـ و هي الإنشغالات التي يتكرّر طرحها في الآونة الأخيرة عندما أقدم مواطنون متذمرون من أزمة السكن على غلق الطريق الوطني رقم 67، مطالبين بإلغاء قائمة 234 وحدة سكنية الموجهة الى قاطني الحيين الفوضويين زحمونة و الفانة في إطار السكن الهش ، أو تخصيص جزء معتبر من مشروع 212 وحدة سكنية الى السكن الإجتماعي الذي يبقى الإحتاج عنه متواصلا الى غاية اليوم … .

و من بين الإنشغالات التي ركّز عليها سكان حلولة الساحلية أمام الوالي بوستة ، توفير الأمن على مستوى حيي حلولة الساحلية و المواقع المجاورة له ، على هامش تفقد المسؤول التنفيذي لمشروع المجمع المدرسي بحي 400 وحدة سكنية إجتماعية ، و قاعة الرياضات القتالية بحي القندوري ، حيث طالب بالإسراع في إنجاز المكسب المدرسي بهدف التقليل من حجم الإكتظاظ الذي تعاني منه إبتدائيتا حيي حلولة و القندوري نظرا للنمو الديمغرافي الذي تسجله الأحياء المجاورة للحيين من يوم لآخر، فيما أمر مدير الشباب والرياضة بتهيئة قاعة الرياضة لراحة شباب حي القندوري الذي عانى كثيرا من إنعدام قاعات التدريب .

كما يعدّ توفير الأمن لتحقيق الإستقرار و الطمأنينة لعائلات حيي حلولة و 400 مسكن و المناطق المجاورة لهما من أهم المطالب الإجتماعية التي صنفت في المقام الأول لدى المواطنين المعنيين بغض النظر عن غياب مرافق ضرورية أخرى تندرج في إطار تحقيق العيش الكريم للمواطن البسيط ، مثلما أشار اليه البعض من قاطني الحيين في لقاءهم بالوالي ،حيث ركزوا على الحديث عن وقوع إعتداءات و شجارات كثيرا ما تندلع في أوساط المنحرفين المتعاطين لمختلف أنواع المخدرات و السموم التي يلجأ إليها هؤلاء لتبرير آفة البطالة التي يعيشونها مع مرور السنين.

كما تجدر الاشارة الى أن المحطة الموالية بعد بلدية حطاطبة كانت مقر دائرة القليعة أين أنهى الوالي زيارته بملاقاة المستفيدين من حصة 150 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم ، حيث إستمع لإنشغالاتهم المتعلقة بمشكل تأخر الأشغال على مستوى الموقع.

محمد . ن

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