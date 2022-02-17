عاشت الواجهة البحرية لسيدي غيلاس صبيحة هذا الخميس 17 فيفري، أجواء غير مستقرة، صنعها حدث هدم البناية الهشة الواقعة على خط مشروع تهيئة الواجهة البحرية للمدينة، والذي تُشرف عليه مؤسّسة ميدي طرام عن مديرية الأشغال العمومية لولاية تيبازة، استجابة لتعليمات والي الولاية “أبوبكر الصديق بوستة”، والقاضية بإزاحتها سريعا بعدما كانت سابقا ولازالت إلى يومنا هذا حسب المصالح المعنية، سببا في توقفه منذ مدّة، وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، يتقدمهم رئيس دائرة شرشال” زين الدين باكلي” مرفوقا برئيس البلدية “سمير حمداني” ومسؤول مؤسّسة ميدي طرام “يحياوي”…

عملية هدمٍ رفضها أصحاب هذه البناية التي لا تزال مستغلة من طرفهم، خاصة الوالدة (ابنة شهيد)، وكذا تقديمهم منذ سنوات لملف تسويتها في إطار القانون 15/08، مطالبين بالإبقاء عليها، وفسح المجال لهم بالإستثمار بعين المكان، عبر مشروع سياحي هام، أثنى عليه كثيرا رئيس البلدية” سمير حمداني”، ويكون حسبهم بمثابة إضافة حقيقية ومكسب لسكان بلدية سيدي غيلاس الساحلية، بغض النظر عن مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها حالة منحهم الضوء الأخضر لتجسيده، عوض الإكتفاء بتهيئة الواجهة البحرية بالصخور والإسمنت، ناهيك عن المياه القذرة التي تصبّ هناك، مطالبين السّلطات المحلية على رأسها رئيس دائرة شرشال” زين الدين باكلي”، بإعادة النظر في قرار الهدم والعدول عنه ولكن….

رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، وفي حديثه مع أصحاب هذه البناية الواقعة على خط مشروع تهيئة واجهة سيدي غيلاس البحرية، أكد لهم ومن دون مقدّمات، أن قرار هدمها وإزاحتها لا رجعة فيه، بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي صُرفت عليه أموال كبيرة لحماية الساحل، وذلك تنفيذا لتعليمات والي ولاية تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، للدّفع من وتيرة أشغاله، فلا يمكن حسبه عرقلته ببناية فوضوية، هدمها يأتي كذلك في إطار القضاء على السكن الهش RHP، بعدما استفاد أفراد هذه العائلة من 3 سكنات إجتماعية سنة 2019، معلقا على قضية ملفهم لتسويتها ضمن قانون 15/08، والذي تمّ رفضه سنة 2013 يضيف رئيس الدائرة “زين الدين باكلي”، مبديا في الوقت ذاته، استعداده لطرح مشروعهم للإستثمار بالمنطقة على الوالي، مقدّما لهم مهلة يومين (الجمعة والسبت)، لتجهيز أغراضهم وإخراجها من هناك، على أن يتمّ هدمها صبيحة الأحد المقبل 20 فيفري….

سيدعلي. ه‍

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