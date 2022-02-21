باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI بشرشال نهار هذا الإثنين 21 فيفري، في عملية تسليم مفاتيح السكنات بالعمارة رقم 25 لحصة 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث، وذلك على مستوى مقرّها في تيزيرين، وسط فرحة كبيرة للمعنيّين، على أن تُستكمل ذات العملية يوم غد الثلاثاء 22 فيفري، بالنسبة للذين لم يستلموا مفاتيحهم لذات العمارة.

يأتي هذا استجابة لتعليمات والي ولاية تيبازة الأخيرة، والقاضية بتوزيع هذه السكنات عمارة بعمارة، دون انتظار جاهزيتها بالكامل، وذلك لتجنّب الإعتداءات المتكرّرة على مرافقها بالسرقة والتخريب، في وقت تتواصل فيه اشغال تهيئة باقي البنايات خاصة أنابيب الغاز والأرضيات، وسط ترقّب كبير لباقي المستفيدين المغبونين من أزمة السكن…

وغير بعيد عن شرشال وبالجارة سيدي غيلاس، ستشرع كذلك مصالح الOPGI هذا الأربعاء 23 فيفري، بإسكان 23 عائلة لحصة 55 سكن إجتماعي، بعدما تمّ تعويض بعض الأسماء المقصية من القائمة الإضافية، فيما يبقى ملف أصحاب ال32 حسب مصادر حسنة الإطلاع لشرشال نيوز، معلّقا وبيد والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” للفصل فيه بشكل نهائي، فألف مبروك للمستفيدين.

سيدعلي. ه‍

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