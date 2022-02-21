فيما سيتمّ إسكان 23 عائلة لحصّة 55 سكن بسيدي غيلاس هذا الأربعاء: مصالح الOPGI بشرشال تشرع في تسليم مفاتيح العمارة رقم 25 لحصّة 648 بسيدي امحمد لمغيث

21 فبراير, 2022

باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI بشرشال نهار هذا الإثنين 21 فيفري، في عملية تسليم مفاتيح السكنات بالعمارة رقم 25 لحصة 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث، وذلك على مستوى مقرّها في تيزيرين، وسط فرحة كبيرة للمعنيّين، على أن تُستكمل ذات العملية يوم غد الثلاثاء 22 فيفري، بالنسبة للذين لم يستلموا مفاتيحهم لذات العمارة.

يأتي هذا استجابة لتعليمات والي ولاية تيبازة الأخيرة، والقاضية بتوزيع هذه السكنات عمارة بعمارة، دون انتظار جاهزيتها بالكامل، وذلك لتجنّب الإعتداءات المتكرّرة على مرافقها بالسرقة والتخريب، في وقت تتواصل فيه اشغال تهيئة باقي البنايات خاصة أنابيب الغاز والأرضيات، وسط ترقّب كبير لباقي المستفيدين المغبونين من أزمة السكن…

وغير بعيد عن شرشال وبالجارة سيدي غيلاس، ستشرع كذلك مصالح الOPGI هذا الأربعاء 23 فيفري، بإسكان 23 عائلة لحصة 55 سكن إجتماعي، بعدما تمّ تعويض بعض الأسماء المقصية من القائمة الإضافية، فيما يبقى ملف أصحاب ال32 حسب مصادر حسنة الإطلاع لشرشال نيوز، معلّقا وبيد والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” للفصل فيه بشكل نهائي، فألف مبروك للمستفيدين.

سيدعلي. ه‍

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort