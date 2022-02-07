في وقت تترقّب فيه عشرات العائلات المغبونة والمستفيدة من حصة 648 سكن بشرشال مؤخّرا، استكمال عملية توزيع المفاتيح الخاصة بالعمارات غير المسلّمة بعد، بداعي تواصل أشغال تهيئة مرافقها من طرف مقاولة الشركة الصينية التي كلّفت سابقا بإنجاز المشروع، وجب تسليط الضوء على أشغال كان من المفروض أن تنطلق قبل أشهر لتجنّب هذا التأخّر في عملية التوزيع، وكذا تفادي عمليات السّرقة والإعتداءات بالتخريب التي طالت العديد من البيوت، وما أخفي عن والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” خلال زيارته الأخيرة لموقع 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث كان مؤسفا، بعدما حوّلت ومنذ سنوات شقق الطوابق الأولى بعمارات 25،24،23،22،21،20، إلى مزابل عمومية وأوكار للمنحرفين….

صور ومشاهد كارثية ومؤسفة رصدناها من شقق مقترحة للتوزيع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اقتحمتها أيادي الفساد في غياب الرقابة، محوّلة إياها إلى مفرغات عمومية ووكر للمنحرفين وقضاءٍ للسّهرات، أين تعتبر هذه المنازل الأكثر تضرّرا مقارنة بباقي الشّقق، وبقائها على هذه الحالة إلى يومنا هذا دون تنظيفها وتسهيل عملية تهيئة مرافقها سريعا، يطرح العديد من التساؤلات، مسؤولية تتحمّلها بطريقة أو بأخرى مصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI، والمطالبة على لسان والي تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة”، باسكان المواطنين عبر توزيع العمارات الجاهزة عمارة بعمارة، دون انتظار جاهزيتها جميعا، والعمل على ربط البيوت بشبكتي الماء الشروب والغاز الطبيعي والإنارة العمومية، تعليمات لم يترك فيها والي الولاية للجهات المعنية، أيّ عذر من الأعذار لتأخير عملية استكمال تسليم المفاتيح، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ما يستدعي تكثيف الجهود واليد العاملة، ومنه الإفراج عن المغبونين المترقّبين لاستلام مفاتيحهم ودخولها فاتحين…!!.

سيدعلي. ه‍

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