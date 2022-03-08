تعرّض طبيب أستاذ مساعد مختص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المهام بشرشال صبيحة هذا الثلاثاء 8 مارس، لاعتداء خطير من طرف أخ طبيبة مقيمة بذات المؤسّسة، والذي كاد يفقده حياته باستعمال سكّين لولا تدخًل أحد أعوان الحراسة، وحسب تصريحاته لشرشال نيوز، فإن حيثيات القضية تعود إلى ليلة البارحة الإثنين 7 مارس بقاعة العمليات، وقبل الشروع في عملية دقيقة ومعقّدة على مستوى المخ لإحدى المريضات، أين تكلمت معه الطبيبة المقيمة بكلمات غير محترمة يضيف الدكتور “سي علي”، باعتباره أستاذ مساعد ومدرّس لها، ما جعله يتّخذ قرار طردها من قاعة العمليات ولكن….

وواصل الطبيب الضحية حديثه عن هذه الواقعة الخطيرة، مؤكدا أنه تفاجأ باعتراض طريقه صبيحة اليوم من طرف أخ الطبيبة المقيمة، وذلك لحظة خروجه من منزله المحاذي للمستشفى متوجّها إلى عمله، سائلا إياه عن سبب طرد أخته من قاعة العمليات ومن يكون حتى يقوم بذلك!، قبل أن يهدّده بسكّين ويقوم بضربه عند باب المؤسسة الإستشفائية، قبل أن يتدخل عون الحراسة ويقوم بتفريقهما وانقاذه ممّا كان قد يحصل، ليلوذ بعدها حسبه الجاني بالفرار عبر سيّارته الخاصة…

هذا وعبّر الطبيب المساعد والأستاذ المختص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المهام، عن تحسّره الشديد لما تعرّض له من طرف أخ الطبيبة المقيمة، والتي يشرف شخصيا كمدرس لها، على تعليمها وتدريسها كل الجوانب المتعلّقة بإجراء العمليات الجراحية، مؤكدا أنه نجا بأعجوبة وبفضل تدخّل عون الأمن وإلا لأدخله الجاني قسم الإنعاش، و أن تواجده بالمؤسّسة كان لغرض مساعدة الطاقم الطبي المكلّف بالعملية الجراحية، نظرا للحالة الصعبة للمريضة، فيما فتح أمن دائرة شرشال تحقيقا حول الواقعة، بعد الشكوى التي تقدّم بها الضحية لدى ذات المصالح، لتبقى مثل هذه التصرّفات تجاه الأسرة الطبّية، لا تشرّف تماما قطاع الصّحة بالولاية، ولا تخدم بطريقة أو بأخرى مصلحة المريض.

سيدعلي. ه‍

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