أثار افتقاد مدرسة “محمد عمران” بمناصر للوجبة الساخنة غضب والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة”، وذلك على هامش زيارته التفقدية لمختلف المشاريع ببلديات دائرة سيدي اعمر نهار هذا الأربعاء 2 مارس، أين كانت هذه المدرسة ضمن برنامج الزيارة، للنظّر في قضية انزلاق التّربة وظهور تشقّقات وتصدّعات بالجدران، ما جعل إدارة المسّسة تضع هذه الأقسام خارج الخدمة ولكن……

والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، تفاجأ وهو يكتشف على لسان مدير مدرسة “محمد عمران” بمناصر، افتقاد التّلاميذ للوجبة الساخنة، أين صبّ كامل غضبه عليه وعلى السلطات المحلية في مقدمتها رئيس دائرة سيدي اعمر “عبو صالح”، متوعّدا المدير بالتوقيف حالة التأخّر في بعث الوجبة الساخنة للمتمدرسين مطلع الأسبوع المقبل، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيف هذه الأقسام وتهيئتها لإطعام التلاميذ، ولو على حساب الحجرة الخاصة بقسم التحضيري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون” مؤخّرا، والقاضية بتعميم الوجبات الساخنة عبر كامل المؤسّسات التربوية.

سيدعلي. ه‍

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