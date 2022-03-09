فلاحو منطقة زغبة وواد القرمود أعالي سيدي غيلاس يطالبون بتهيئة الطريق

9 مارس, 2022

لا تزال طريق زغبة وواد القرمود بسيدي غيلاس تشهد وضعية كارثية، لطالما جعلت الفلاحين وقاطني هذه المنطقة، يشتكون حالها سابقا للسلطات المحلية، بعدما أصبحت غير صالحة للمشي فيها، خاصة مع سقوط الأمطار، ورحيل الشركة الصينية التي كلّفت بإنجاز جسر واد القرمود، تاركة ورائها مسلكا أهلكته الأشغال وعجلات الشاحنات ذات الوزن الثقيل….

ظروف صعبة يعيشها فلاحو منطقة زغبة وواد القرمود أعالي سيدي غيلاس، وهم ينتظرون بفارغ الصّبر تهيئة طريقهم وتزفيتها بما يسهّل عمل الشباب المستثمر بهذه الأراضي الفلاحية، وفك العزلة عنهم مرهون بمشروع يسهّل ولوجهم والوصول إليها، وكذا إخراج سلعهم وحاجياتهم عبرها، داعين السلطات المحلية لإدراج هذا المسلك ضمن قائمة الطرقات المعنية بالتزفيت في أقرب الآجال، بالنظر للإنجرافات التي عرفتها مؤخّرا وباتت مُهدّدة بالقطع كليا، إلى حين ذلك يبقى كل شيء وارد.

سيدعلي. ه‍

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