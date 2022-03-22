التقى ظهيرة هذا الثلاثاء 22 مارس رئيس المجلس الشعبي البلدي للداموس ياسين بومجان ببعض سكان أحياء و دواوير بلدية الداموس و هذا للإستماع لمختلف انشغالاتهم و كذا عرض لمختلف المشاريع المسجلة و غير المسجلة على مستوى البلدية ، بحيث تعتبر خطوة اللقاء مع المجتمع المدني هي الأولى من نوعها منذ تولي المجلس قيادة البلدية شهر ديسمبر الماضي .

اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الداموس و نوابه بالمجتمع المدني بدار الشباب ظهيرة هذا الثلاثاء كان فرصة لطرح مختلف المشاريع التنموية على مستوى البلدية على غرار تهيئة شبكة الطرقات و قنوات الصرف الصحي و الإنارة العمومية و شبكة المياه الشروب و غيرها ، بحيث استفادت بلدية الداموس بحصة مالية لسنة 2022 مبلغ 5.5 مليار سنتيم و سجلت فيها بعض المشاريع الحيوية و التي سيتم تقسيمها بالتساوي ما بين مناطق الظل و المدينة مركز حسب ما صرح به رئيس المجلس الشعبي البلدي .

في حين تمّ طرح بعض الإنشغالات و التدخلات من جانب المواطنين و أبرزها تتعلق بالتزويد بالمائ الشروب و شبكة الطرقات المهترئة ببعض الأحياء و قنوات الصرف الصحي المنعدمة ببعض الدواوير بالإضافة للإنارة العمومية .

و ردّ ياسين بومجان على جميع الإنشغالات و طمأن بأنه سيتم تسجيلها و أخذها بعين الإعتبار ، و كما أكد بأن أغلبية تلك الإنشغالات تم تسجيلها و سيتم الإنطلاق في أشغالها في غضون أسابيع قليلة .

ط / عبد الرحمان

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