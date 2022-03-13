نظّمت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، المديرية العملية بتيبازة خرجات ميدانية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة والتي استفادت من تقنية FTTH وهذا للتقرّب أكثر من الزبائن.

وتأتي هذه الخرجات الميدانية تنفيذا للإستراتيجية التجارية المسطّرة من طرف المديرية التجارية للمديرية العامة، حيث قام عمال الوكالات التجارية بولاية تيبازة، بكلّ من القليعة، شرشال، حجوط، ببوسماعيل، وكذا نقطة حضور بقورايه بخرجات ميدانية بالمجموعات السكنية، 550 مسكن إجتماعي سيدي غيلاس، 380 مسكن بفوكة، 200مسكن بوهارون، إقامة “راشا” وإقامة “الياسمين” بالشايق في القليعة، حي آكلي سليمان بالداموس، 1700 مسكن عدل بتيبازة 820 مسكن بحي خمسة شهداء بأحمر العين، وهذا خلال يومي الجمعة و السبت قصد الترويج و الإشهار لعروض إتصالات الجزائر المتمثّلة في مشروع تقنية ربط الزبائن بالألياف البصرية حتى المنزل FTTH) .

ولاقت المبادرة المنظّمة تحت شعار “دائما أقرب” ، استحسان المقيمين التي تبرهن خلالها اتصالات الجزائر، مرة أخرى، التزامها تجاه المواطنين و الزبائن، حسب ما أوردته خلية الإعلام لذات المؤسسة.

ش.ن

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

